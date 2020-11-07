У ВООЗ оголосили про пік заражень коронавірусом за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кількість нових заражень коронавірусом SARS-CoV-2 за добу з 5 по 6 листопада, за даними ВООЗ, склало 581 679 випадків. Це рекорд з початку пандемії, передає УНН.
За весь період пандемії інфекція була виявлена у 48 534 508 пацієнтів на планеті, повідомляється на сайті організації. Жертвами COVID-19 в світі до цього моменту сталі 1 231 017 чоловік.
Раніше у ВООЗ назвали “дуже тяжкою” ситуацію з подоланням COVID-19 у Європі.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 440 188 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 125 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.