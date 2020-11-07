В ВОЗ объявили о пике заражений коронавирусом за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Количество новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки с 5 по 6 ноября, по данным ВОЗ, составило 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии, передает УНН.
За весь период пандемии инфекция была обнаружена в 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире до этого момента стали 1 231 017 человек.
Ранее в ВОЗ назвали “очень тяжелой” ситуацию с преодолением COVID-19 в Европе.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8125 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.