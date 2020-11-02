Пандемія: ВООЗ назвала "дуже тяжкою" ситуацію з подоланням COVID-19 у Європі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряди багатьох європейських країн стикаються з дуже складною ситуацією в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив в понеділок на брифінгу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, пише УНН.

“Багато урядів перебувають в дуже складній ситуації, — зазначив він. — Вони повинні взяти під контроль вірус, і в той же час вони сильно обмежені в заходах (для запобігання поширенню інфекції)”.

З огляду на це, зауважив Райан, в ВООЗ розуміють, чому в Європі проходять акції протесту. “Очевидно, що люди розгублені, вони втомилися і хочуть повернутися до нормального життя, — сказав експерт. — Крім того, у людей є право ставити під сумнів вжиті заходи. Тому важливо, щоб уряди прислухалися до них, підтримували зв’язок з населенням”. Протести, на його думку, в цілому є позитивним моментом, якщо вони проходять мирно і при дотриманні заходів безпеки, тобто не збільшують ризик поширення захворювання.

Згідно експертам, епіцентр пандемії з Північної та Південної Америки знову перемістився в Європу. У лідерах за темпами поширення інфекції останнім часом виявилися Франція, Іспанія та Італія. Велика Британія нещодавно стала дев’ятою державою світу, де загальна кількість інфікованих за час пандемії перевищила 1 млн осіб.

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