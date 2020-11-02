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Пандемия: ВОЗ назвала "очень тяжелой" ситуацию с преодолением COVID-19 в Европе

Киев  •  УНН

 • 20196 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительства многих европейских стран сталкиваются с очень сложной ситуацией в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельнике на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет УНН.

“Многие правительства находятся в очень сложной ситуации, — отметил он. — Они должны взять под контроль вирус, и в то же время они сильно ограничены в мерах (для предотвращения распространения инфекции)”.

С учетом этого, заметил Райан, в ВОЗ понимают, почему в Европе проходят акции протеста. “Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни, — сказал эксперт. — Кроме того, у людей есть право ставить под вопрос принимаемые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением”. Протесты, по его мнению, в целом являются положительным моментом, если они проходят мирно и при соблюдении мер предосторожности, то есть не увеличивают риск распространения заболевания.

Согласно экспертам, эпицентр пандемии из Северной и Южной Америки вновь переместился в Европу. В лидерах по темпам распространения инфекции в последнее время оказались Франция, Испания и Италия. Великобритания недавно стала девятым государством мира, где общее количество заразившихся за время пандемии превысило 1 млн человек.

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