РФ усиливает удары по энергетике Днепропетровщины: 30 тысяч семей без света, есть раненые
Киев • УНН
Россия трижды за последние дни атаковала объекты ДТЭК в Днепропетровской области. Без электричества остаются 30 тысяч домохозяйств, ранен шахтёр.
российские войска продолжают прицельно атаковать энергосистему Украины ракетами и дронами. По состоянию на 31 августа больше всего пострадала Днепропетровская область, где без света до сих пор остаются 30 000 домохозяйств, передает УНН со ссылкой на информацию от ДТЭК.
В компании подтверждают: в последние дни враг уже трижды атаковал объекты ДТЭК в регионе и повредил оборудование.
Всего за последние двое суток энергетикам удалось вернуть свет 40 000 семей после атак. Еще 30 000 временно остаются без электричества. Продолжаем работать, несмотря на постоянные атаки
Враг атаковал шахту ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник
Кроме того, в ночь на понедельник российские войска также атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара ранения получил работник предприятия.
Как отметили в компании, пострадавшему оперативно оказали первую помощь непосредственно на месте атаки. После этого работника доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимое лечение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Информация о других последствиях атаки и масштабах повреждений на предприятии пока не сообщается.
Отметим, что это уже не первая атака российских войск на угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области в последнее время. 17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт компании в Днепропетровской области. Тогда в результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.
Также 31 августа оккупанты атаковали реактивным ударным БПЛА промышленное предприятие в Кривом Роге. Инцидент произошел утром. На месте вспыхнул пожар. Ранения получили два работника: 1967 и 1978 года рождения. Их госпитализировали. Сейчас рабочие находятся под наблюдением медиков, которые оценивают их состояние как средней тяжести.
Напомним
В последний день лета вражеские атаки оставили без света потребителей в 6 областях, непогода — в одной.