РФ усиливает удары по энергетике Днепропетровщины: 30 тысяч семей без света, есть раненые

российские войска продолжают прицельно атаковать энергосистему Украины ракетами и дронами. По состоянию на 31 августа больше всего пострадала Днепропетровская область, где без света до сих пор остаются 30 000 домохозяйств, передает УНН со ссылкой на информацию от ДТЭК.

В компании подтверждают: в последние дни враг уже трижды атаковал объекты ДТЭК в регионе и повредил оборудование.

Всего за последние двое суток энергетикам удалось вернуть свет 40 000 семей после атак. Еще 30 000 временно остаются без электричества. Продолжаем работать, несмотря на постоянные атаки — прокомментировали ситуацию в компании.

Враг атаковал шахту ДТЭК в Днепропетровской области: ранен работник

Кроме того, в ночь на понедельник российские войска также атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара ранения получил работник предприятия.

Как отметили в компании, пострадавшему оперативно оказали первую помощь непосредственно на месте атаки. После этого работника доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимое лечение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Информация о других последствиях атаки и масштабах повреждений на предприятии пока не сообщается.

Отметим, что это уже не первая атака российских войск на угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области в последнее время. 17 августа российские беспилотники массированно атаковали территорию одной из шахт компании в Днепропетровской области. Тогда в результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Также 31 августа оккупанты атаковали реактивным ударным БПЛА промышленное предприятие в Кривом Роге. Инцидент произошел утром. На месте вспыхнул пожар. Ранения получили два работника: 1967 и 1978 года рождения. Их госпитализировали. Сейчас рабочие находятся под наблюдением медиков, которые оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним

В последний день лета вражеские атаки оставили без света потребителей в 6 областях, непогода — в одной.