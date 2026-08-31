рф посилює удари по енергетиці Дніпропетровщини: 30 тисяч родин без світла, є поранені

російські війська продовжують ракетами та дронами прицільно атакувати енергосистему України. Станом на 31 серпня найбільше постраждала Дніпропетровщина, де без світла досі 30 000 домогосподарств, передає УНН із посиланням на інформацію від ДТЕК.

У компанії підтверджують: упродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ДТЕК в регіоні та пошкодив обладнання.

Загалом за дві останні доби енергетикам вдалось повернути світло для 40 000 родин після атак. Ще 30 000 тимчасово залишаються без електрики. Продовжуємо працювати попри постійні атаки — прокоментували ситуацію у компанії.

Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

Крім того, у ніч проти понеділка російські війська також атакували одну з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок удару поранення отримав працівник підприємства.

Як зазначили у компанії, постраждалому оперативно надали першу допомогу безпосередньо на місці атаки. Після цього працівника доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

Інформації про інші наслідки атаки та масштаби пошкоджень на підприємстві наразі не повідомляється.

Закцентуємо, що це вже не перша атака російських військ на вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області останнім часом. 17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт компанії на Дніпропетровщині. Тоді внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення.

Також 31 серпня окупанти атакували реактивним ударним БПЛА промислове підприємство у Кривому Розі. Інцидент стався уранці. На місці зайнялася пожежа. Поранення отримали два працівники: 1967 та 1978 року народження. Їх ушпиталили. Зараз робітники під опікою медиків, які оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо

В останній день літа ворожі атаки залишилися без світла споживачів у 6 областях, негода - в одній.