рф пытается скрыть следы преступлений в оккупированном Мариуполе и уничтожает массовые захоронения гражданских — ЦПД
Киев • УНН
В оккупированном Мариупольском районе фиксируют изменения на массовых захоронениях гражданских, погибших в 2022 году. Спутниковые снимки свидетельствуют о превращении захоронений в обычные могилы и расширении дорог на их месте.
В оккупированном Мариупольском районе зафиксированы изменения на местах массовых захоронений гражданских, погибших во время боев в 2022 году. Речь идет, в частности, о Старокрымском кладбище, а также кладбищах в селах Виноградное и Мангуш. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры Донецкой области, зарегистрировано примерно 6 500 уголовных производств по гибели гражданских, среди них — около 200 детей. Из-за отсутствия доступа к оккупированному городу точное количество жертв неизвестно: по разным оценкам, во время боев за Мариуполь погибло от 8 до 21 тысячи гражданских.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что в Виноградном массовое захоронение превратили в обычные могилы, а в Мангуше территорию сначала расчистили, после чего начали использовать для расширения дороги.
В ЦПД отмечают, что такие действия свидетельствуют о попытках российской стороны скрыть масштабы военных преступлений, стереть следы массовых убийств и создать иллюзию "нормальной жизни" на оккупированных территориях.
Несмотря на попытки представить Мариуполь как витрину "русского мира", оккупационные власти цинично уничтожают память о жертвах и последствиях собственной агрессии
