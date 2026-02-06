рф пытается скрыть следы преступлений в оккупированном Мариуполе и уничтожает массовые захоронения гражданских — ЦПД

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 3396 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 13798 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 13608 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 16727 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 56792 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51745 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40337 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52336 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96303 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35694 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
74%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 20153 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ08:45 • 4898 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 12190 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 3588 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 10653 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 10714 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 13798 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 28906 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 56792 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96303 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 17565 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 20460 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 29817 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33049 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 69882 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Золото

рф пытается скрыть следы преступлений в оккупированном Мариуполе и уничтожает массовые захоронения гражданских — ЦПД

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В оккупированном Мариупольском районе фиксируют изменения на массовых захоронениях гражданских, погибших в 2022 году. Спутниковые снимки свидетельствуют о превращении захоронений в обычные могилы и расширении дорог на их месте.

рф пытается скрыть следы преступлений в оккупированном Мариуполе и уничтожает массовые захоронения гражданских — ЦПД

В оккупированном Мариупольском районе зафиксированы изменения на местах массовых захоронений гражданских, погибших во время боев в 2022 году. Речь идет, в частности, о Старокрымском кладбище, а также кладбищах в селах Виноградное и Мангуш. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры Донецкой области, зарегистрировано примерно 6 500 уголовных производств по гибели гражданских, среди них — около 200 детей. Из-за отсутствия доступа к оккупированному городу точное количество жертв неизвестно: по разным оценкам, во время боев за Мариуполь погибло от 8 до 21 тысячи гражданских.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что в Виноградном массовое захоронение превратили в обычные могилы, а в Мангуше территорию сначала расчистили, после чего начали использовать для расширения дороги.

В ЦПД отмечают, что такие действия свидетельствуют о попытках российской стороны скрыть масштабы военных преступлений, стереть следы массовых убийств и создать иллюзию "нормальной жизни" на оккупированных территориях.

Несмотря на попытки представить Мариуполь как витрину "русского мира", оккупационные власти цинично уничтожают память о жертвах и последствиях собственной агрессии

- говорится в сообщении.

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя31.01.26, 16:22 • 4002 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Донецкая область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Мариуполь