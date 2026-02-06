рф намагається приховати сліди злочинів в окупованому Маріуполі та знищує масові поховання цивільних - ЦПД
Київ • УНН
В окупованому Маріупольському районі фіксують зміни на масових похованнях цивільних, загиблих у 2022 році. Супутникові знімки свідчать про перетворення поховань на звичайні могили та розширення доріг на їх місці.
В окупованому Маріупольському районі зафіксовано зміни на місцях масових поховань цивільних, загиблих під час боїв у 2022 році. Йдеться, зокрема, про Старокримське кладовище, а також цвинтарі в селах Виноградне та Мангуш. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури Донецької області, зареєстровано приблизно 6 500 кримінальних проваджень щодо загибелі цивільних, серед них — близько 200 дітей. Через відсутність доступу до окупованого міста точна кількість жертв невідома: за різними оцінками, під час боїв за Маріуполь загинуло від 8 до 21 тисячі цивільних.
Супутникові знімки свідчать, що у Виноградному масове поховання перетворили на звичайні могили, а в Мангуші територію спершу розчистили, після чого почали використовувати для розширення дороги.
У ЦПД наголошують такі дії свідчать про спроби російської сторони приховати масштаби воєнних злочинів, стерти сліди масових убивств і створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.
Попри спроби подати Маріуполь як вітрину "русского міра", окупаційна влада цинічно знищує пам’ять про жертв та наслідки власної агресії
Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя31.01.26, 16:22 • 4002 перегляди