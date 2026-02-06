рф намагається приховати сліди злочинів в окупованому Маріуполі та знищує масові поховання цивільних - ЦПД

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 3280 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 13591 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 13503 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 16625 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56624 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 51676 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40286 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 52292 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96200 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35671 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
74%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill6 лютого, 04:06 • 6038 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 20064 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ08:45 • 4746 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 12110 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 10514 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 10573 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 13592 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 28814 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56625 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96201 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 17542 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 20439 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 29791 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 33026 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 69797 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Опалення
Золото

рф намагається приховати сліди злочинів в окупованому Маріуполі та знищує масові поховання цивільних - ЦПД

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В окупованому Маріупольському районі фіксують зміни на масових похованнях цивільних, загиблих у 2022 році. Супутникові знімки свідчать про перетворення поховань на звичайні могили та розширення доріг на їх місці.

рф намагається приховати сліди злочинів в окупованому Маріуполі та знищує масові поховання цивільних - ЦПД

В окупованому Маріупольському районі зафіксовано зміни на місцях масових поховань цивільних, загиблих під час боїв у 2022 році. Йдеться, зокрема, про Старокримське кладовище, а також цвинтарі в селах Виноградне та Мангуш. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури Донецької області, зареєстровано приблизно 6 500 кримінальних проваджень щодо загибелі цивільних, серед них — близько 200 дітей. Через відсутність доступу до окупованого міста точна кількість жертв невідома: за різними оцінками, під час боїв за Маріуполь загинуло від 8 до 21 тисячі цивільних.

Супутникові знімки свідчать, що у Виноградному масове поховання перетворили на звичайні могили, а в Мангуші територію спершу розчистили, після чого почали використовувати для розширення дороги.

У ЦПД наголошують такі дії свідчать про спроби російської сторони приховати масштаби воєнних злочинів, стерти сліди масових убивств і створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.

Попри спроби подати Маріуполь як вітрину "русского міра", окупаційна влада цинічно знищує пам’ять про жертв та наслідки власної агресії

- йдеться у повідомленні.

Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя31.01.26, 16:22 • 4002 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Рада національної безпеки і оборони України
Маріуполь