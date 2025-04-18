рф наносит атаки по энергетическим объектам, в частности в прифронтовых регионах - Минэнерго

Несмотря на договоренность об энергетическом перемирии, россия наносит атаки по энергетическим объектам, в частности, в прифронтовых регионах Украины. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим, что несмотря на существующие договоренности о перемирии и не нападении на энергетические объекты враг наносит атаки по энергетическим объектам, в частности, в прифронтовых регионах. То есть фактически не соблюдаются существующие условия, разрушаются линии электропередач. Наиболее интенсивно – это происходит в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях - сказал Колесник.

Он сообщил, что за три года полномасштабной войны было повреждено более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры.

Поэтому на сегодня мы должны констатировать, что враг не оставляет своей цели. К сожалению, энергетика с 2022 года понесла значительные разрушительные потери. То есть враг постоянно атаковал энергетику. Нанесено более 63 тыс. объектам различных типов разрушений, враг применил более 30 комплексных атак на энергетику - рассказал Колесник.

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"Как только есть возможность физически иметь доступ к объекту, как только утилизируются последствия обстрелов сразу энергетики и газовики приступают к тому, чтобы максимально локализовать последствия и стабилизировать работу системы. На сегодня эти ремонтные работы продолжаются уже как комплексные. Есть четкое понимание, что необходимо, какое оборудование, какие действия для того, чтобы максимально оперативно восстановить работу тех объектов, которые были повреждены. Враг действительно с начала года нанес именно прицельные удары по газовой инфраструктуре, но несмотря на это поставки природного газа происходили системно, ритмично и без перебоев", - отметил Колесник.

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Кроме того, Колесник сообщил, что есть четкий план к выполнению ремонтных компаний для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Начало подготовки к отопительному сезону всегда начинается по окончании этого, то есть мы сразу приступаем к подготовке следующего. Имеем четкий план по выполнению ремонтных компаний, что необходимо восстановить, где нужно усилиться, сформировать определенные аварийные запасы для того, чтобы как раз энергетики на местах, аварийные бригады имели все необходимое для быстрого реагирования в случае продолжения обстрелов или технических аварийных ситуаций. Такая работа продолжается ежегодно", - сказал заместитель министра.