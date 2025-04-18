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рф завдає атаки по енергетичних об’єктах, зокрема в прифронтових регіонах - Міненерго

Київ • УНН

 • 3948 перегляди

росія продовжує атакувати енергетичні об'єкти України, особливо в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, попри домовленості про енергетичне перемир'я.

рф завдає атаки по енергетичних об’єктах, зокрема в прифронтових регіонах - Міненерго

Попри домовленість щодо енергетичного перемир’я росія завдає атаки по енергетичних об’єктах, зокрема в прифронтових регіонах України. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми бачимо, що попри існуючі домовленості щодо перемир’я та не нападу на енергетичні об’єкти ворог завдає атаки по енергетичних об’єктах, зокрема в прифронтових регіонах. Тобто фактично не дотримуються існуючих умов, руйнуються лінії електропередач. Найбільш інтенсивно – це відбувається в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях

- сказав Колісник.

Він повідомив, що за три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Тому на сьогодні ми маємо констатувати, що ворог не полишає своєї мети. На жаль енергетика з 2022 року зазнала значних руйнівних втрат. Тобто ворог постійно атакував енергетику. Завдано понад 63 тис. об’єктах різних типів руйнувань, ворог застосував понад 30 комплексних атак на енергетику

- розповів Колісник.

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"Як тільки є можливість фізично мати доступ до об'єкта, як тільки утилізуються наслідки обстрілів відразу енергетики та газовики приступають до того, щоб максимально локалізувати наслідки та стабілізувати роботу системи. На сьогодні ці ремонтні роботи тривають вже як комплексні. Є чітке розуміння, що необхідно, яке обладнання, які дії для того, щоб максимально оперативно відновити роботу тих об’єктів, які були пошкоджені.  Ворог дійсно з початку року завдав саме прицільних ударів по  газовій інфраструктурі, але попри це постачання природного газу відбувалось системно, ритмічно й без перебоїв", - зазначив Колісник.

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Окрім того, Колісник повідомив, що є чіткий план до виконання ремонтних компаній для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Початок підготовки до опалювального сезону завжди починається по закінченню цього, тобто ми відразу приступаємо до підготовки наступного. Маємо чіткий план щодо виконання ремонтних компаній, що необхідно відновити, де потрібно підсилитися, сформувати певні аварійні запаси для того, щоб як раз енергетики на місцях, аварійні бригади мали все необхідне для швидкого реагування у випадку продовження обстрілів чи технічних аварійних ситуацій. Така робота триває щороку", - сказав заступник міністра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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