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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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рф понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я – МЗС

Київ • УНН

 • 2328 перегляди

Речник МЗС України заявив, що росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я, пошкоджуючи об'єкти енергетики. За 22 дні перемир'я росія вбила 72 українців, серед яких 11 дітей.

рф понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я – МЗС

росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Всього за час цього енергетичного перемир’я росія порушила, те, що стосується саме пошкодження об’єктів енергетики, понад 30 разів 

- сказав Тихий.

Він зазначив, що Україна  регулярно направляє факти про ці порушення до столиць-держав партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій.

Доповнення

Центр протидії дезінформації РНБО повідомляв, що за 22 дні так званого "енергетичного перемир’я" російська армія вбила майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням.

За 22 дні "енергетичного перемир'я" армія рф вбила 72 українці, серед них 11 дітей - ЦПД РНБО15.04.25, 11:40 • 10333 перегляди

Анна Мурашко

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