рф понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я – МЗС

росія вже понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Всього за час цього енергетичного перемир’я росія порушила, те, що стосується саме пошкодження об’єктів енергетики, понад 30 разів