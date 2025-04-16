рф более 30 раз нарушила энергетическое перемирие – МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Украины заявил, что россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие, повреждая объекты энергетики. За 22 дня перемирия россия убила 72 украинцев, среди которых 11 детей.
россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Всего за время этого энергетического перемирия россия нарушила, то, что касается именно повреждения объектов энергетики, более 30 раз
Он отметил, что Украина регулярно направляет факты об этих нарушениях в столицы-государства партнеров и штаб-квартиры международных организаций.
Дополнение
Центр противодействия дезинформации СНБО сообщал, что за 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением.
За 22 дня "энергетического перемирия" армия рф убила 72 украинца, среди них 11 детей - ЦПД СНБО 15.04.25, 11:40 • 10329 просмотров