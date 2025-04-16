рф более 30 раз нарушила энергетическое перемирие – МИД

россия уже более 30 раз нарушила энергетическое перемирие. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Всего за время этого энергетического перемирия россия нарушила, то, что касается именно повреждения объектов энергетики, более 30 раз