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За 22 дня "энергетического перемирия" армия рф убила 72 украинца, среди них 11 детей - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 10267 просмотра

За 22 дня "энергетического перемирия" россияне убили в 2,5 раза больше украинцев. Оккупанты увеличили интенсивность ударов по гражданским и нарастили атаки на фронте.

За 22 дня "энергетического перемирия" армия рф убила 72 украинца, среди них 11 детей - ЦПД СНБО

За 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российская армия убила почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с 25 марта по 15 апреля россияне совершили 8 массированных атак на украинские города, в результате которых погибло 72 человека, среди них — 11 детей. 

Кроме того, как отметил руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, за время так называемого "энергетического прекращения огня" московиты увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте. 

Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня. Вместо этого путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев

- говорится в сообщении.

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"05.04.25, 19:08 • 19591 просмотр

Ольга Розгон

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