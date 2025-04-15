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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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За 22 дні "енергетичного перемир'я" армія рф вбила 72 українці, серед них 11 дітей - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 10322 перегляди

За 22 дні "енергетичного перемир'я" росіяни вбили в 2,5 рази більше українців. Окупанти збільшили інтенсивність ударів по цивільних та наростили атаки на фронті.

За 22 дні "енергетичного перемир'я" армія рф вбила 72 українці, серед них 11 дітей - ЦПД РНБО

За 22 дні так званого "енергетичного перемир’я" російська армія вбила майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з 25 березня по 15 квітня росіяни здійснили 8 масованих атак на українські міста, у результаті яких загинуло 72 людини, серед них — 11 дітей. 

Крім того, як зазначив керівник Центру, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, за час так званого "енергетичного припинення вогню" московити збільшили інтенсивність ударів по цивільних, наростили атаки та обстріли на фронті. 

Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців

- йдеться у повідомленні.

Генштаб спростував брехню рф про порушення Україною "енергетичного перемирʼя"05.04.25, 19:08 • 19594 перегляди

Ольга Розгон

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