РФ атаковала энергетику в нескольких регионах, более 22 тыс. потребителей без света, графики круглосуточно

рф ночью атаковала объекты энергетики в нескольких регионах, есть новые обесточивания в четырех областях - более 22 тысяч абонентов, потребление электроэнергии остается высоким, графики отключений круглосуточно, сообщили в среду в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

В результате атак врага на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей на Харьковщине, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители на Херсонщине. В Одесской области все обесточенные ночью абоненты уже запитаны - сообщили в Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах", - указали в Укрэнерго.

Подробности

Как указано, в Одесской области в результате ночной атаки ранения получил один работник, он доставлен в больницу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - сказано в сообщении.

По данным Укрэнерго, почасовые отключения - объемом от 0,5 до 3 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,6% ниже, чем в это время предыдущего дня", - отметили в Укрэнерго, указав, что причина изменений - вынужденное применение большего объема мер ограничения.

Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был утром - на 1% выше, чем максимум предыдущего дня.

"Учитывая последствия обстрелов и погодные условия (снижение температуры, высокая облачность, что обуславливает рост уровня энергопотребления и низкую эффективность работы промышленных и бытовых солнечных электростанций) – сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.