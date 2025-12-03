$42.330.01
рф атакувала енергетику у кількох регіонах, понад 22 тис. споживачів без світла, графіки цілодобово

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на енергооб'єкти знеструмлено понад 22 тисячі абонентів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Споживання електроенергії залишається високим, графіки відключень діють цілодобово по всій Україні.

рф атакувала енергетику у кількох регіонах, понад 22 тис. споживачів без світла, графіки цілодобово

рф уночі атакувала об’єкти енергетики у кількох регіонах, є нові знеструмлення у чотирьох областях - понад 22 тисяч абонентів, споживання електроенергії залишається високим, графіки відключень цілодобово, повідомили у середу у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Внаслідок атак ворога на енергооб’єкти на ранок додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині. В Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено

- повідомили у Міненерго.

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах", - вказали в Укренерго.

Деталі

Як вказано, на Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - сказано у повідомленні.

За даними Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 0,5 до 3 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 3 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,6% нижчим, ніж в цей час попереднього дня", - зазначили в Укренерго, вказавши, що причина змін - вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження.

Вчора, 2 грудня, добовий максимум споживання був вранці - на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови (зниження температури, висока хмарність, що зумовлює зростання рівня енергоспоживання та низьку ефективність роботи промислових і побутових сонячних електростанцій) – сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

