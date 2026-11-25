Ресторанный чек на 25 миллиардов: кто лидирует на рынке общественного питания Украины
Киев • УНН
Десять крупнейших ресторанных компаний Украины увеличили выручку на 15% - до 25,67 млрд грн. В то же время открытие новых бизнесов сократилось.
Десять крупнейших компаний ресторанного бизнеса Украины за девять месяцев 2026 года получили 25,67 млрд грн совокупной выручки, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в Украине снижаются темпы открытия новых ресторанных бизнесов. Бесспорным лидером остается McDonald's, на который приходится 70% доходов участников рейтинга, сообщает Opendatabot, передает УНН.
Детали
За год совокупная выручка десяти крупнейших ресторанных компаний, предоставивших финансовую отчетность за три квартала 2025 и 2026 годов, увеличилась почти на 3,4 млрд грн.
Первое место в рейтинге традиционно занимает компания "МакДональдз Юкрейн Лтд", выручка которой за январь–сентябрь 2026 года достигла 17,96 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15%. В то же время, несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль украинского подразделения McDonald's сократилась на 14% и составила 1,25 млрд грн.
Второй по объему выручки стала компания "Контракт Продрезерв 5", которая работает под брендом Briscola. За девять месяцев 2026 года она получила почти 3 млрд грн против 2,57 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Тройку лидеров замыкает компания "Тесті Фуд", которая работает под брендом KFC. Ее выручка составила 1,17 млрд грн.
Всего в десятку крупнейших компаний ресторанной сферы вошли сразу три предприятия, работающие под брендом KFC. Совокупная выручка этих юридических лиц превысила 3 млрд грн.
Десятка крупнейших ресторанных компаний Украины по выручке за девять месяцев 2026 года:
- "МакДональдз Юкрейн Лтд" (McDonald's) – 17,96 млрд грн;
- "Контракт Продрезерв 5" (Briscola) – 2,99 млрд грн;
- "Тесті Фуд"
(KFC) – 1,17 млрд грн;
- "ГРГ-Украина"
(KFC) – 968,2 млн грн;
- "ДТС-Харьков"
(KFC) – 951 млн грн;
- "Домінос Піцца
Юкрейн" (Domino’s Pizza) – 493,3 млн грн;
- "СНС
Кейтеринг" – 302,8 млн грн;
- "Понтем.УА"
– 295,3 млн грн;
- "Королівська
пивоварня" (Dragon Park, группа Emily Resort) – 285,6 млн грн;
- "Сушия" –
261 млн грн.
Один из крупнейших показателей роста среди участников рейтинга продемонстрировала компания "СНС Кейтеринг", выручка которой увеличилась примерно в десять раз. В то же время доходы кейтеринговой компании "Понтем.УА" сократились почти наполовину.
В Украине стали реже открывать ресторанный бизнес
Несмотря на рост выручки крупнейших участников рынка, количество новых предпринимателей в сфере общественного питания продолжает сокращаться. За январь–октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 11 854 физических лица — предпринимателя в ресторанной сфере. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 19% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом. Одновременно 9 019 предпринимателей прекратили свою деятельность. Количество закрытий за год уменьшилось на 16%.
Динамика регистрации и закрытия ФЛП в ресторанной сфере за первые десять месяцев года:
- 2021 год - 14 579
открытий и 10 246 закрытий;
- 2022 год - 7 945
открытий и 8 656 закрытий;
- 2023 год -14 992
открытия и 7 907 закрытий;
- 2024 год - 14 074
открытия и 8 678 закрытий;
- 2025 год - 13 375
открытий и 10 683 закрытия;
- 2026 год - 11 854
открытия и 9 019 закрытий.
Аналитики также отмечают, что ресторанному бизнесу присуща сезонность. В частности, в сентябре–октябре 2026 года количество предпринимателей, прекративших деятельность, выросло на 23% по сравнению с июлем–августом.
На одну закрытую компанию приходится десять новых
Положительный баланс сохраняется и среди юридических лиц, работающих в сфере общественного питания. За десять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 552 новые ресторанные компании, что на 4% меньше, чем годом ранее. В то же время 54 компании прекратили свою деятельность против 53 за аналогичный период 2025 года. По сравнению с довоенным 2021 годом количество вновь созданных компаний в ресторанной сфере сократилось примерно на 41%.
Несмотря на это, на каждую компанию, прекратившую деятельность в этом году, приходится более десяти вновь созданных.
Украинцы реже посещают рестораны, но тратят больше
Рост выручки ресторанного бизнеса происходит на фоне сокращения посещаемости заведений общественного питания и повышения цен.
Согласно исследованию украинской компании Poster, охватившему более 11,5 тысячи заведений общественного питания, за январь–июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
- выручка заведений
увеличилась на 3%;
- средний чек вырос на
17%;
- посещаемость
сократилась на 14%.
Основным фактором роста выручки стало увеличение среднего чека, которое компенсировало сокращение количества посещений. Повышение цен в заведениях общественного питания связывают с удорожанием продуктов, увеличением расходов на оплату труда, аренду помещений, коммунальные услуги и логистику. В таких условиях увеличение номинальной выручки ресторанных компаний не обязательно свидетельствует о росте их прибыльности или восстановлении потребительского спроса.
Дополнение
По данным Государственной налоговой службы Украины, по итогам 2025 года предприятия ресторанной сферы задекларировали 246,7 млрд грн выручки, что на 21,7% больше, чем в 2024 году. Среднесуточная выручка отрасли увеличилась до 675,9 млн грн, а средний чек по стране составил 303 грн.
По состоянию на февраль 2026 года в сфере ресторанного хозяйства Украины работали более 43 тысяч субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность более чем на 51 тысяче объектов общественного питания. Среди основных вызовов для отрасли в ГНС называют последствия российских обстрелов, перебои с электро- и теплоснабжением, дефицит работников, а также необходимость дальнейшей детенизации ресторанного бизнеса.
Напомним
Ранее мы писали о том, что в 2024 году доход украинских ресторанов и отелей вырос на 10% — до 28,22 млрд грн. Лидером стал McDonald’s, чей доход увеличился почти на треть и достиг 16,84 млрд грн.