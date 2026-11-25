Десять крупнейших компаний ресторанного бизнеса Украины за девять месяцев 2026 года получили 25,67 млрд грн совокупной выручки, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время в Украине снижаются темпы открытия новых ресторанных бизнесов. Бесспорным лидером остается McDonald's, на который приходится 70% доходов участников рейтинга, сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

За год совокупная выручка десяти крупнейших ресторанных компаний, предоставивших финансовую отчетность за три квартала 2025 и 2026 годов, увеличилась почти на 3,4 млрд грн.

Первое место в рейтинге традиционно занимает компания "МакДональдз Юкрейн Лтд", выручка которой за январь–сентябрь 2026 года достигла 17,96 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15%. В то же время, несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль украинского подразделения McDonald's сократилась на 14% и составила 1,25 млрд грн.

Второй по объему выручки стала компания "Контракт Продрезерв 5", которая работает под брендом Briscola. За девять месяцев 2026 года она получила почти 3 млрд грн против 2,57 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Тройку лидеров замыкает компания "Тесті Фуд", которая работает под брендом KFC. Ее выручка составила 1,17 млрд грн.

Всего в десятку крупнейших компаний ресторанной сферы вошли сразу три предприятия, работающие под брендом KFC. Совокупная выручка этих юридических лиц превысила 3 млрд грн.

Десятка крупнейших ресторанных компаний Украины по выручке за девять месяцев 2026 года:

"МакДональдз Юкрейн Лтд" (McDonald's) – 17,96 млрд грн;

"Контракт Продрезерв 5" (Briscola) – 2,99 млрд грн;

"Тесті Фуд" (KFC) – 1,17 млрд грн;

"ГРГ-Украина" (KFC) – 968,2 млн грн;

"ДТС-Харьков" (KFC) – 951 млн грн;

"Домінос Піцца Юкрейн" (Domino’s Pizza) – 493,3 млн грн;

"СНС Кейтеринг" – 302,8 млн грн;

"Понтем.УА" – 295,3 млн грн;

"Королівська пивоварня" (Dragon Park, группа Emily Resort) – 285,6 млн грн;

"Сушия" – 261 млн грн.

Один из крупнейших показателей роста среди участников рейтинга продемонстрировала компания "СНС Кейтеринг", выручка которой увеличилась примерно в десять раз. В то же время доходы кейтеринговой компании "Понтем.УА" сократились почти наполовину.

В Украине стали реже открывать ресторанный бизнес

Несмотря на рост выручки крупнейших участников рынка, количество новых предпринимателей в сфере общественного питания продолжает сокращаться. За январь–октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 11 854 физических лица — предпринимателя в ресторанной сфере. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 19% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом. Одновременно 9 019 предпринимателей прекратили свою деятельность. Количество закрытий за год уменьшилось на 16%.

Динамика регистрации и закрытия ФЛП в ресторанной сфере за первые десять месяцев года:

2021 год - 14 579 открытий и 10 246 закрытий;

2022 год - 7 945 открытий и 8 656 закрытий;

2023 год -14 992 открытия и 7 907 закрытий;

2024 год - 14 074 открытия и 8 678 закрытий;

2025 год - 13 375 открытий и 10 683 закрытия;

2026 год - 11 854 открытия и 9 019 закрытий.

Аналитики также отмечают, что ресторанному бизнесу присуща сезонность. В частности, в сентябре–октябре 2026 года количество предпринимателей, прекративших деятельность, выросло на 23% по сравнению с июлем–августом.

На одну закрытую компанию приходится десять новых

Положительный баланс сохраняется и среди юридических лиц, работающих в сфере общественного питания. За десять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 552 новые ресторанные компании, что на 4% меньше, чем годом ранее. В то же время 54 компании прекратили свою деятельность против 53 за аналогичный период 2025 года. По сравнению с довоенным 2021 годом количество вновь созданных компаний в ресторанной сфере сократилось примерно на 41%.

Несмотря на это, на каждую компанию, прекратившую деятельность в этом году, приходится более десяти вновь созданных.

Украинцы реже посещают рестораны, но тратят больше

Рост выручки ресторанного бизнеса происходит на фоне сокращения посещаемости заведений общественного питания и повышения цен.

Согласно исследованию украинской компании Poster, охватившему более 11,5 тысячи заведений общественного питания, за январь–июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

выручка заведений увеличилась на 3%;

средний чек вырос на 17%;

посещаемость сократилась на 14%.

Основным фактором роста выручки стало увеличение среднего чека, которое компенсировало сокращение количества посещений. Повышение цен в заведениях общественного питания связывают с удорожанием продуктов, увеличением расходов на оплату труда, аренду помещений, коммунальные услуги и логистику. В таких условиях увеличение номинальной выручки ресторанных компаний не обязательно свидетельствует о росте их прибыльности или восстановлении потребительского спроса.

Дополнение

По данным Государственной налоговой службы Украины, по итогам 2025 года предприятия ресторанной сферы задекларировали 246,7 млрд грн выручки, что на 21,7% больше, чем в 2024 году. Среднесуточная выручка отрасли увеличилась до 675,9 млн грн, а средний чек по стране составил 303 грн.

По состоянию на февраль 2026 года в сфере ресторанного хозяйства Украины работали более 43 тысяч субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность более чем на 51 тысяче объектов общественного питания. Среди основных вызовов для отрасли в ГНС называют последствия российских обстрелов, перебои с электро- и теплоснабжением, дефицит работников, а также необходимость дальнейшей детенизации ресторанного бизнеса.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в 2024 году доход украинских ресторанов и отелей вырос на 10% — до 28,22 млрд грн. Лидером стал McDonald’s, чей доход увеличился почти на треть и достиг 16,84 млрд грн.