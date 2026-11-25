Десять найбільших компаній ресторанного бізнесу України за дев'ять місяців 2026 року отримали 25,67 млрд грн сукупного виторгу, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас в Україні скорочуються темпи відкриття нових ресторанних бізнесів. Беззаперечним лідером залишається McDonald's, на який припадає 70% доходів учасників рейтингу повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Деталі

За рік сукупний виторг десяти найбільших ресторанних компаній, які надали фінансову звітність за три квартали 2025 та 2026 років, збільшився майже на 3,4 млрд грн.

Перше місце у рейтингу традиційно посідає компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд", виторг якої за січень-вересень 2026 року сягнув 17,96 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 15%. Водночас, попри збільшення виторгу, чистий прибуток українського підрозділу McDonald's скоротився на 14% і становив 1,25 млрд грн.

Другою за обсягом виторгу стала компанія "Контракт Продрезерв 5", яка працює під брендом Briscola. За дев'ять місяців 2026 року вона отримала майже 3 млрд грн проти 2,57 млрд грн за аналогічний період торік. Трійку лідерів замикає компанія "Тесті Фуд", яка працює під брендом KFC. Її виторг становив 1,17 млрд грн.

Загалом до десятки найбільших компаній ресторанної сфери увійшли одразу три підприємства, які працюють під брендом KFC. Сукупний виторг цих юридичних осіб перевищив 3 млрд грн.

Десятка найбільших ресторанних компаній України за виторгом за дев'ять місяців 2026 року:

"МакДональдз Юкрейн Лтд" (McDonald's) – 17,96 млрд грн;

"Контракт Продрезерв 5" (Briscola) – 2,99 млрд грн;

"Тесті Фуд" (KFC) – 1,17 млрд грн;

"ГРГ-Україна" (KFC) – 968,2 млн грн;

"ДТС-Харків" (KFC) – 951 млн грн;

"Домінос Піцца Юкрейн" (Domino’s Pizza) – 493,3 млн грн;

"СНС Кейтеринг" – 302,8 млн грн;

"Понтем.УА" – 295,3 млн грн;

"Королівська пивоварня" (Dragon Park, група Emily Resort) – 285,6 млн грн;

"Сушия" – 261 млн грн.

Одне з найбільших зростань серед учасників рейтингу продемонструвала компанія "СНС Кейтеринг", виторг якої збільшився приблизно у десять разів. Натомість доходи кейтерингової компанії "Понтем.УА" скоротилися майже наполовину.

В Україні стали рідше відкривати ресторанний бізнес

Попри зростання виторгу найбільших учасників ринку, кількість нових підприємців у сфері громадського харчування продовжує скорочуватися. За січень-жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 11 854 фізичних осіб-підприємців у ресторанній сфері. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 19% менше порівняно з довоєнним 2021 роком. Одночасно 9 019 підприємців припинили свою діяльність. Кількість закриттів за рік зменшилася на 16%.

Динаміка реєстрації та закриття ФОП у ресторанній сфері за перші десять місяців року:

2021 рік - 14 579 відкриттів та 10 246 закриттів;

2022 рік - 7 945 відкриттів та 8 656 закриттів;

2023 рік -14 992 відкриття та 7 907 закриттів;

2024 рік - 14 074 відкриття та 8 678 закриттів;

2025 рік - 13 375 відкриттів та 10 683 закриття;

2026 рік - 11 854 відкриття та 9 019 закриттів.

Аналітики також зауважують, що ресторанному бізнесу притаманна сезонність. Зокрема, у вересні-жовтні 2026 року кількість підприємців, які припинили діяльність, зросла на 23% порівняно з липнем-серпнем.

На одну закриту компанію припадає десять нових

Позитивний баланс зберігається і серед юридичних осіб, які працюють у сфері громадського харчування. За десять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 552 нові ресторанні компанії, що на 4% менше, ніж торік. Водночас 54 компанії припинили свою діяльність проти 53 за аналогічний період 2025 року. Порівняно з довоєнним 2021 роком кількість новостворених компаній у ресторанній сфері скоротилася приблизно на 41%.

Попри це, на кожну компанію, яка припинила діяльність цьогоріч, припадає понад десять новостворених.

Українці рідше відвідують ресторани, але витрачають більше

Зростання виторгу ресторанного бізнесу відбувається на тлі скорочення відвідуваності закладів громадського харчування та підвищення цін.

Згідно з дослідженням української компанії Poster, яке охопило понад 11,5 тисячі закладів громадського харчування, за січень-липень 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року:

виторг закладів збільшився на 3%;

середній чек зріс на 17%;

відвідуваність скоротилася на 14%.

Основним чинником зростання виторгу стало збільшення середнього чека, яке компенсувало скорочення кількості відвідувань. Підвищення цін у закладах громадського харчування пов'язують із подорожчанням продуктів, збільшенням витрат на оплату праці, оренду приміщень, комунальні послуги та логістику. За таких умов збільшення номінального виторгу ресторанних компаній не обов'язково свідчить про зростання їхньої прибутковості або відновлення споживчого попиту.

Доповнення

За даними Державної податкової служби України, за підсумками 2025 року підприємства ресторанної сфери задекларували 246,7 млрд грн виторгу, що на 21,7% більше, ніж у 2024 році. Середньодобовий виторг галузі збільшився до 675,9 млн грн, а середній чек по країні становив 303 грн.

Станом на лютий 2026 року у сфері ресторанного господарства України працювали понад 43 тисячі суб'єктів господарювання, які здійснювали діяльність на більш ніж 51 тисячі об'єктах громадського харчування. Серед основних викликів для галузі у ДПС називають наслідки російських обстрілів, перебої з електропостачанням і теплопостачанням, дефіцит працівників, а також необхідність подальшої детінізації ресторанного бізнесу.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що у 2024 році дохід українських ресторанів та готелів зріс на 10% - до 28,22 млрд грн. Лідером став McDonald’s, чий дохід збільшився майже на третину і сягнув 16,84 млрд грн.