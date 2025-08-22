Ремонт нефтепровода "Дружба" продлится не менее 5 дней - Сийярто

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе "Дружба" после украинского удара вечером 21 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН.

По словам Сийярто, он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они стараются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы точно продлятся как минимум пять дней