Эксклюзив
15:16 • 10092 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 10500 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 9582 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 11190 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 13203 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 10938 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17202 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18486 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12822 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13701 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ремонт нефтепровода "Дружба" продлится не менее 5 дней - Сийярто

Киев • УНН

 • 20 просмотра

россия оценила минимальный срок ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба" в пять дней после украинского удара 21 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию с заместителем министра энергетики рф павлом сорокиным.

Ремонт нефтепровода "Дружба" продлится не менее 5 дней - Сийярто

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе "Дружба" после украинского удара вечером 21 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН.

Детали

По словам Сийярто, он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они стараются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы точно продлятся как минимум пять дней

- пожаловался министр.

Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставки нефти в Венгрию снова стали возможными.

Напомним

Венгрия прекратила получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба" после третьего за короткое время поражения.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию из-за перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба". Страны требуют гарантий безопасности поставок, ссылаясь на обещания ЕС.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу за помощью из-за обстрелов нефтепровода "Дружба" украинцами. Трамп ответил, что он "очень зол" и посоветовал Орбану поговорить со Словакией.

Ольга Розгон

Новости Мира
Крылатая ракета
Нефть
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Симферополь
Венгрия
Украина
Виктор Орбан