Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів - Сіярто

росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН.

За словами Сіярто, він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики росії павлом сорокіним.

Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів