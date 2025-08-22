Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів - Сіярто

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 10094 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 10507 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 9594 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 11195 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 13210 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 10939 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17202 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18486 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12822 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13701 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
96%
741мм
Популярнi новини
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14986 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52 • 3584 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11089 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 6356 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 6734 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 6844 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 10084 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 11185 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 13198 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 9572 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 6428 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11131 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15024 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 24130 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів - Сіярто

Київ • УНН

 • 20 перегляди

росія оцінила мінімальний термін ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба" у п'ять днів після українського удару 21 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорив ситуацію із заступником міністра енергетики рф павлом сорокіним.

Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів - Сіярто

росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН.

Деталі

За словами Сіярто, він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики росії павлом сорокіним.

Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів

- поскаржився міністр.

Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.

Нагадаємо

Угорщина припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після третього за короткий час ураження.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Країни вимагають гарантій безпеки поставок, посилаючись на обіцянки ЄС.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Дональда Трампа по допомогу через обстріли нафтопроводу "Дружба" українцями. Трамп відповів, що він "дуже злий" і порадив Орбану поговорити зі Словаччиною.

Ольга Розгон

Новини Світу
Крилата ракета
Нафта
Петер Сіярто
Європейська комісія
Сімферополь
Угорщина
Україна
Віктор Орбан