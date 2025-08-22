Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів - Сіярто
Київ • УНН
росія оцінила мінімальний термін ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба" у п'ять днів після українського удару 21 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорив ситуацію із заступником міністра енергетики рф павлом сорокіним.
росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН.
Деталі
За словами Сіярто, він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики росії павлом сорокіним.
Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів
Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.
Нагадаємо
Угорщина припинила отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба" після третього за короткий час ураження.
Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії через перебої з постачанням російської нафти трубопроводом "Дружба". Країни вимагають гарантій безпеки поставок, посилаючись на обіцянки ЄС.
Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Дональда Трампа по допомогу через обстріли нафтопроводу "Дружба" українцями. Трамп відповів, що він "дуже злий" і порадив Орбану поговорити зі Словаччиною.