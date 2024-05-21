Рейс Лондон-Сингапур попал в турбулентность: один пассажир погиб, еще 30 получили ранения

Во время рейса из Великобритании в Сингапур самолет Boeing 777-300ER попал в зону сильной турбулентности, в результате чего на борту пострадало около 30 человек и погиб один человек. Об этом пишет со ссылкой на заявление компании Singapore Airlines.



Детали

Как заявили в компании самолет вынужденно сел в аэропорту Бангкока. Предварительно ранены 30 человек, часть из них госпитализировали. также в компании подтвердили смерть одного из пассажиров.

Официально известно, что на борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени.

В Reuters говорят, что 73-летний британец умер во время инцидента, вероятно, из-за сердечного приступа. Также семь человек получили тяжелые травмы с травмами головы.

Дополнение

В сети также Появились фото пассажиров, которые были на этом рейсе. На кадрах можно заметить, что по полу салона самолета разбросана еда и другие предметы.

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Также часть пассажиров имеет видимые ранения-разбитый нос или губа, синяки на лице.

Напомним

Это не первый инцидент с самолетами этого производителя. В этом месяце один из самолетов Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, ранив по меньшей мере 10 человек.