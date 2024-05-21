Рейс Лондон-Сінгапур потрапив у турбулентність: один пасажир загинув, ще 30 отримали поранення
Київ • УНН
Літак Boeing 777-300ER авіакомпанії Singapore Airlines під час перельоту з Великобританії в Сінгапур зіткнувся з сильною турбулентністю, в результаті чого 30 осіб отримали травми, один пасажир загинув. Пілот був змушений здійснити вимушену посадку в Бангкоку.
Під час рейсу з Великобританії до Сінгапуру, літак Boeing 777-300ER потрапив у зону сильної турбулентності внаслідок чого на борту постраждало близько 30 людей та загинув один чоловік. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії Singapore Airlines.
Деталі
Як заявили в компанії літак вимушено сів в аеропорту Бангкока. Попередньо поранено 30 осіб, частину з них госпіталізували. Також в компанії підтвердили смерть одного з пасажирів.
Офіційно відомо, що на борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Літак приземлився в Бангкоку о 15:45 за місцевим часом.
У Reuters кажуть, що 73-річний британець помер під час інциденту, ймовірно, через серцевий напад. Також семеро людей отримали важкі травми з травмами голови.
Доповнення
У мережі також з'явились фото пасажирів, які були на цьому рейсі. На кадрах можна помітити, що по підлозі салону літака розкидана їжа та інші предмети.
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Також частина пасажирів має видимі поранення - розбитий ніс чи губа, синяки на обличчі.
Нагадаємо
Це не перший інцидент з літаками цього виробника. Цього місяця один з літаків Boeing 737-300 авіакомпанії Air Senegal викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, поранивши щонайменше 10 осіб.