Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку

Российские военные пытаются обходить блокировку терминалов Starlink, в частности, через регистрацию их на граждан Украины. Насколько критичны терминалы Starlink для россиян на фронте, почему враг пытается обойти блокировку именно через украинцев и какие риски это создает для национальной безопасности, рассказал УНН военный эксперт Олег Жданов.

Накануне СБУ обнародовала информацию о том, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.

"Служба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать украинцев для незаконной регистрации систем Starlink. Сейчас рашисты столкнулись с блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне", - отмечают в СБУ.

Кроме того, там добавили, что враг активно размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.

Почему враг пытается обойти блокировку

Военный эксперт Олег Жданов объясняет, что сегодня российские войска фактически имеют лишь две системы управления – это Starlink и мобильный интернет с использованием мессенджеров. Собственную спутниковую программу они реализовать не смогли, а альтернативные средства связи не обеспечивают нужного уровня координации.

"У них две системы, которые обеспечивают управление войсками – это Starlink и мобильный интернет, Telegram как мессенджер. Программа создания собственного Starlink, если не ошибаюсь, называлась программа 1440. Она полностью провалена – деньги закончились, спутников на орбите нет, спутникового интернета нет. Средства связи – китайская Motorola, и это все, что они могут на сегодня", - говорит эксперт.

Военный эксперт отмечает, что россияне даже пытались вернуться к проводной связи. По его словам, оккупанты прокладывают кабели между позициями, поскольку такую связь сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Они в 23-м году пытались вернуться к проводной связи. Наши бойцы говорят, что российские тяжелые дроны таскают катушки с кабелем и пытаются тянуть километры проводной связи. Но Starlink для них очень важен. Потому что без него система управления войсками нарушена", - говорит Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что каждый терминал Starlink имеет уникальный идентификационный номер и передает свою геолокацию. Компания SpaceX видит, где именно находится устройство. Поэтому, даже если его зарегистрировать на украинца, скрыть место использования невозможно.

"Спутник определяет место нахождения терминала с точностью до сантиметра. Каждый Starlink имеет свой ID-номер, как мобильный телефон. По этому номеру можно определить, где он произведен, куда направлен и где находится сейчас. Если известна линия боевого соприкосновения, то отключить его проблем нет", – говорит эксперт.

В то же время, по словам эксперта, россияне могут пытаться использовать "серую зону", где нет четкой линии фронта. В таких районах сложнее однозначно определить, на чьей позиции работает терминал. Именно это, по его мнению, и создает риски.

"Сегодня нет четкой линии фронта, как во Вторую мировую. Есть инфильтрация, есть случаи, когда позиции россиян могут быть за нашими спинами. И в серой зоне может быть и наша позиция, и российская. Если кто-то зарегистрирует оккупанту Starlink за деньги, то в такой зоне он может работать", – объясняет Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркивает, что главная опасность заключается в восстановлении системы управления войсками рф. Без связи подразделения действуют хаотично, а стабильная коммуникация позволяет организовать взаимодействие и повышает эффективность боевых действий.

"Если они восстановят систему управления войсками - они восстановят боеспособность подразделений. Главный вопрос организации боевых действий – это взаимодействие. А основа взаимодействия – это связь. Когда подразделение дезориентировано - его легче бить. Когда есть управление и координация – оно выполняет боевые задачи", - подчеркивает эксперт.

По словам Олега Жданова, полного коллапса системы управления у россиян не произошло даже после отключений. Они используют альтернативные средства связи, в частности радиостанции, хотя это сложнее и менее эффективно. Именно поэтому оккупанты ищут способы восстановить доступ к спутниковому интернету.

"Нельзя сказать, что у них все "вырубилось" и они сидят глухие и немые. Они достают радиостанции и работают через них. Но это труднее, и эти средства можно гасить РЭБом. Поэтому они пытаются найти способ зарегистрировать Starlink и восстановить управление", - отмечает военный эксперт.

Олег Жданов добавил, что российские власти запретили использование Starlink на своей территории, опасаясь утечки данных. В то же время на оккупированных территориях и вблизи фронта интерес к системе сохраняется. Именно поэтому попытки вербовки украинцев для регистрации терминалов, по его мнению, имеют практическую цель, а именно - усилить или восстановить координацию войск.

Правовые последствия

Адвокат Екатерина Анищенко пояснила, что ситуация с незаконной активацией терминалов Starlink в условиях военного положения может иметь серьезные правовые последствия, однако принципиально важным является вопрос умысла.

"Если лицо сознательно способствует использованию таких устройств войсками государства-агрессора, его действия могут быть квалифицированы по:

ст. 111-2 УК Украины - пособничество государству-агрессору. Санкция: лишение свободы от 10 до 12 лет с возможной конфискацией имущества;

ст. 111 УК Украины - государственная измена. Если доказаны умышленные действия в ущерб обороноспособности Украины. Санкция: 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества;

ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности ВСУ. Санкция: от 5 до 8 лет, а при тяжких последствиях - до 15 лет", - отметила адвокат.

Также Екатерина Анищенко добавила, что если лицо не знало и не имело определенного намерения, то уголовная ответственность в Украине базируется на принципе вины (ст. 23 УК Украины). Это означает, что обязательным признаком большинства указанных преступлений является прямой или косвенный умысел.

"Если человек не знал, что его действия могут быть использованы врагом, не осознавал последствий, стал жертвой мошеннической схемы или действовал, будучи введенным в заблуждение, то отсутствие умысла является ключевым фактором для освобождения от уголовной ответственности. В таких случаях важно немедленно прекратить любые действия после выяснения обстоятельств, добровольно сообщить правоохранительным органам (это может быть учтено как смягчающее обстоятельство), зафиксировать доказательства мошенничества (переписка, платежи, контакты)", - объясняет адвокат.

По словам Екатерины Анищенко, суд оценивает не только сам факт действия, но и внутреннее отношение лица к нему. Если будет доказано, что лицо стало жертвой обмана и не имело намерения вредить государству, уголовная ответственность за преступления против национальной безопасности не наступает. В то же время, каждая ситуация требует индивидуального правового анализа, поскольку грань между неосторожностью и умыслом в военное время оценивается судами очень тщательно.

