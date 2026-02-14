$42.990.04
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати

Київ • УНН

 • 6 перегляди

росіяни намагаються обходити блокування терміналів Starlink, вербуючи українців для їх реєстрації. Це створює ризики для національної безпеки, оскільки відновлює систему управління військами рф.

Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати

Російські військові намагаються обходити блокування терміналів Starlink, зокрема, через реєстрацію їх на громадян України. Наскільки критичними є термінали Starlink для росіян на фронті, чому ворог намагається обійти блокування саме через українців та які ризики це створює для національної безпеки, розповів УНН військовий експерт Олег Жданов.

Напередодні СБУ оприлюднила інформацію про те, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.

"Служба безпеки України активно протидіє спробам рф завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink. Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни", - наголошують у СБУ.

Окрім того, там додали, що ворог активно розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.

Чому ворог намагається обійти блокування

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що сьогодні російські війська фактично мають лише дві системи управління – це Starlink та мобільний інтернет із використанням месенджерів. Власну супутникову програму вони реалізувати не змогли, а альтернативні засоби зв’язку не забезпечують потрібного рівня координації.

"У них дві системи, які забезпечують управління військами – це Starlink і мобільний інтернет, Telegram як месенджер. Програма створення власного Starlink, якщо не помиляюсь, називалась програма 1440. Вона повністю провалена – гроші закінчилися, супутників на орбіті немає, супутникового інтернету немає. Засоби зв’язку – китайська Motorola, і це все, що вони можуть на сьогодні", - каже експерт.

Військовий експерт зазначає, що росіяни навіть намагалися повернутися до провідного зв’язку. За його словами, окупанти прокладають кабелі між позиціями, оскільки такий зв’язок складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби.

"Вони в 23-му році намагалися повернутися до провідного зв’язку. Наші бійці кажуть, що російські важкі дрони тягають катушки з кабелем і намагаються тягнути кілометри провідного зв’язку. Але Starlink для них дуже важливий. Бо без нього система управління військами порушена", - каже Олег Жданов.

Експерт наголошує, що кожен термінал Starlink має унікальний ідентифікаційний номер і передає свою геолокацію. Компанія SpaceX бачить, де саме знаходиться пристрій. Тому, навіть якщо його зареєструвати на українця, приховати місце використання неможливо.

"Супутник визначає місце знаходження термінала з точністю до сантиметра. Кожен Starlink має свій ID-номер, як мобільний телефон. По цьому номеру можна визначити, де він вироблений, куди направлений і де знаходиться зараз. Якщо відома лінія бойового зіткнення, то відключити його проблем немає", – каже експерт.

Водночас, за словами експерта, росіяни можуть намагатися використовувати "сіру зону", де немає чіткої лінії фронту. У таких районах складніше однозначно визначити, на чиїй позиції працює термінал. Саме це, на його думку, і створює ризики.

"Сьогодні немає чіткої лінії фронту, як у Другу світову. Є інфільтрація, є випадки, коли позиції росіян можуть бути за нашими спинами. І в сірій зоні може бути і наша позиція, і російська. Якщо хтось зареєструє окупанту Starlink за гроші, то в такій зоні він може працювати", – пояснює Олег Жданов.

Військовий експерт підкреслює, що головна небезпека полягає у відновленні системи управління військами рф. Без зв’язку підрозділи діють хаотично, а натомість стабільна комунікація дозволяє організувати взаємодію і підвищує ефективність бойових дій.

"Якщо вони відновлять систему управління військами - вони відновлять боєздатність підрозділів. Головне питання організації бойових дій – це взаємодія. А основа взаємодії – це зв’язок. Коли підрозділ дезорієнтований - його легше бити. Коли є управління і координація – він виконує бойові завдання", - підкреслює експерт.

За словами Олега Жданова, повного колапсу системи управління у росіян не сталося навіть після відключень. Вони використовують альтернативні засоби зв’язку, зокрема радіостанції, хоча це складніше і менш ефективно. Саме тому окупанти шукають способи відновити доступ до супутникового інтернету.

"Не можна сказати, що в них усе "вирубилося" і вони сидять глухі й німі. Вони дістають радіостанції і працюють через них. Але це важче, і ці засоби можна гасити РЕБом. Тому вони намагаються знайти спосіб зареєструвати Starlink і відновити управління", - наголошує військовий експерт.

Олег Жданов додав, що російська влада заборонила використання Starlink на своїй території, побоюючись витоку даних. Водночас на окупованих територіях і поблизу фронту інтерес до системи зберігається. Саме тому спроби вербування українців для реєстрації терміналів, на його думку, мають практичну мету, а саме - посилити або відновити координацію військ.

Правові наслідки

Адвокат Катерина Аніщенко пояснила, що ситуація з незаконною активацією терміналів Starlink в умовах воєнного стану може мати серйозні правові наслідки, однак принципово важливим є питання умислу.

"Якщо особа свідомо сприяє використанню таких пристроїв військами держави-агресора, її дії можуть бути кваліфіковані за: 

  • ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Санкція: позбавлення волі від 10 до 12 років з можливою конфіскацією майна;
    • ст. 111 КК України - державна зрада. Якщо доведено умисні дії на шкоду обороноздатності України. Санкція: 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна;
      • ст. 114-1 КК України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Санкція: від 5 до 8 років, а за тяжких наслідків - до 15 років”, - наголосила адвокат.

        Також Катерина Аніщенко додала, що якщо особа не знала та не мала певного наміру, то кримінальна відповідальність в Україні базується на принципі вини (ст. 23 КК України). Це означає, що обов’язковою ознакою більшості зазначених злочинів є прямий або непрямий умисел.

        "Якщо людина не знала, що її дії можуть бути використані ворогом, не усвідомлювала наслідків, стала жертвою шахрайської схеми чи діяла, будучи введеною в оману, то відсутність умислу є ключовим фактором для звільнення від кримінальної відповідальності. У таких випадках важливо негайно припинити будь-які дії після з’ясування обставин, добровільно повідомити правоохоронні органи (це може бути враховано як пом’якшувальна обставина), зафіксувати докази шахрайства (листування, платежі, контакти)", - пояснює адвокат.

        За словами Катерини Аніщенко, суд оцінює не лише сам факт дії, а й внутрішнє ставлення особи до неї. Якщо буде доведено, що особа стала жертвою обману та не мала наміру шкодити державі, кримінальна відповідальність за злочини проти національної безпеки не настає. Водночас, кожна ситуація потребує індивідуального правового аналізу, оскільки межа між необережністю та умислом у воєнний час оцінюється судами дуже ретельно.

        Алла Кіосак

        Суспільство
