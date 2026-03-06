Реальных шагов для доступа консулов или освобождения задержанных украинцев в Венгрии пока не предпринято - МИД
Киев • УНН
Венгрия не предприняла реальных шагов для освобождения семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими автомобилями, или доступа к ним консулов. Украина продолжает требовать освобождения и доступа консулов.
Венгрия пока не предприняла реальных шагов для освобождения задержанных с инкассаторскими автомобилями украинцев или доступа к ним консулов, заявил журналистам представитель МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.
По состоянию на сейчас, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или освобождению граждан Украины венгерская сторона не предприняла. Продолжаем требовать их немедленного освобождения и доступа консулов
По словам представителя МИД, "посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов".
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
Венгрия на утро 6 марта не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина продолжала требовать их немедленного освобождения
Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.
В Украине тем временем открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии. Украина также предупредила Венгрию относительно возможных санкций из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.