Реальных шагов для доступа консулов или освобождения задержанных украинцев в Венгрии пока не предпринято - МИД

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 2012 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 5862 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 5404 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 12019 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 13168 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 15287 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16460 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15158 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13671 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20948 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
63%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 15286 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 17354 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 21559 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 10404 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 17414 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 1700 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 5906 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 9556 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 17502 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 40810 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 22030 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 19496 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 21708 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 42924 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 49266 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Дипломатка
Шахед-136

Реальных шагов для доступа консулов или освобождения задержанных украинцев в Венгрии пока не предпринято - МИД

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Венгрия не предприняла реальных шагов для освобождения семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими автомобилями, или доступа к ним консулов. Украина продолжает требовать освобождения и доступа консулов.

Реальных шагов для доступа консулов или освобождения задержанных украинцев в Венгрии пока не предпринято - МИД

Венгрия пока не предприняла реальных шагов для освобождения задержанных с инкассаторскими автомобилями украинцев или доступа к ним консулов, заявил журналистам представитель МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

По состоянию на сейчас, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или освобождению граждан Украины венгерская сторона не предприняла. Продолжаем требовать их немедленного освобождения и доступа консулов

- заявил представитель МИД Украины Тихий.

По словам представителя МИД, "посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов".

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина продолжала требовать их немедленного освобождения

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.

В Украине тем временем открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии. Украина также предупредила Венгрию относительно возможных санкций из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Золото
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Андрей Пышный
Венгрия
Будапешт