Реальних кроків для доступу консулів чи звільнення затриманих українців в Угорщині поки не здійснено - МЗС
Київ • УНН
Угорщина не здійснила реальних кроків для звільнення сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто, або доступу до них консулів. Україна продовжує вимагати звільнення та доступу консулів.
Реальних кроків для звільнення затриманих з інкасаторськими авто українців або доступу до них консулів Угорщина поки не робила, заявив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.
Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів
Зі слів речника МЗС, "посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години".
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
Угорщина на ранок 6 березня не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна продовжувала вимагати їхнього негайного звільнення
Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.
В Україні тим часом відкрили провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині. Україна також попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.