13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Меню
Реальних кроків для доступу консулів чи звільнення затриманих українців в Угорщині поки не здійснено - МЗС

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Угорщина не здійснила реальних кроків для звільнення сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто, або доступу до них консулів. Україна продовжує вимагати звільнення та доступу консулів.

Реальних кроків для доступу консулів чи звільнення затриманих українців в Угорщині поки не здійснено - МЗС

Реальних кроків для звільнення затриманих з інкасаторськими авто українців або доступу до них консулів Угорщина поки не робила, заявив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів

- заявив речник МЗС України Тихий.

Зі слів речника МЗС, "посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години".

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна продовжувала вимагати їхнього негайного звільнення

Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.

В Україні тим часом відкрили провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині. Україна також попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Золото
Ощадбанк
Національний банк України
Андрій Пишний
Угорщина
Будапешт