Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 26867 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 66981 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 84214 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 100013 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 114379 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254590 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 112958 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85743 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99715 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 325265 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
44%
745мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 20649 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 19478 просмотра
В результате взрыва у берегов Одессы пострадало гражданское судно, потерь среди экипажа нет - ВМС31 августа, 09:05 • 5960 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo31 августа, 10:07 • 14995 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали13:27 • 4466 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 8960 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 5360 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 3116 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 101843 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 232059 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 233247 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 325266 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 273435 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Крым
Донецкая область
Львов
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 109449 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 242080 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 265261 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 262369 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 242218 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-400
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8

Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Президент Зеленский заявил, что работа над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия ведется круглосуточно. Во Львове неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика, когда тот возвращался из спортзала.

Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия

Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно". Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении, передает УНН.

Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства

- сказал Владимир Зеленский.

По его словам, задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура.

"Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - добавил Президент Украины.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.

Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины.

Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Сейчас отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено30.08.25, 15:59 • 66999 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Андрей Парубий
Василий Малюк
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Львов