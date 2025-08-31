Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что работа над расследованием убийства экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия ведется круглосуточно. Во Львове неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика, когда тот возвращался из спортзала.
Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно". Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении, передает УНН.
Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства
По его словам, задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура.
"Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат", - добавил Президент Украины.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.
Экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове, когда он возвращался из спортзала. Стрелок произвел 4 выстрела в грудь со спины.
Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого застрелили во Львове. Стрелка видели по камерам, он был одет в форму Glovo.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Сейчас отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено30.08.25, 15:59 • 66999 просмотров