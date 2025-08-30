Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено

Убийство народного депутата Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления. Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию