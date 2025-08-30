$41.260.00
УНН Lite
Актуальное
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

Президент Зеленский заявляет, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовленным преступлением. Детали инцидента расследуются.

Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено

Убийство народного депутата Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления. Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию

- сообщил Зеленский.

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

