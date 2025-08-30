Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений

Вбивство нардепа Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію