Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Київ • УНН
Вбивство нардепа Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.