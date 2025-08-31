Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що робота над розслідуванням вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться цілодобово. У Львові невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика, коли той повертався зі спортзалу.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що робота над розслідуванням вбивства народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія ведеться "фактично цілодобово". Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
Звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини
За його словами, задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура.
"Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат", - додав Президент України.
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий чоловік п'ять разів вистрілив у політика та зник.
Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові, коли він повертався зі спортзалу. Стрілець здійснив 4 постріли у груди зі спини.
Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого застрелили у Львові. Стрілка бачили по камерах, він був одягнений у форму Glovo.
Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
