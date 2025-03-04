Работа над вторым соглашением по полезным ископаемым еще не началась - Шмыгаль
Киев • УНН
Рамочное соглашение между Украиной и США предполагает создание совместного Инвестиционного фонда развития. Украина внесет 50% от будущих поступлений от полезных ископаемых, но работа над основной сделкой еще не началась.
Рамочное соглашение о создании Инвестиционного фонда развития и восстановления Украины дает представление о том, какой должна быть следующая, вторая сделка, над которой еще не начали работать. Первое соглашение содержит лишь намерение создать Инвестиционный фонд.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.
Мы действительно подготовили совместно с администрацией президента США текст предварительного соглашения, которое предполагает собственно договоренность о дальнейшей работе над конкретным международным соглашением о создании Инвестиционного фонда. Пока что в этом соглашении описана политическая рамка того, как должен формироваться этот фонд
По его словам, в этом рамочном соглашении прописаны договоренности о том, что готовы совместно создавать Инвестиционный фонд.
Мы говорим, что этот фонд будет управляться совместно правительством Украины и правительством США. Мы говорим в этом соглашении, что вклад Украины составит 50% от будущих поступлений от полезных ископаемых, недр и связанной с этим инфраструктуры. Соответственно, эта рамка дает представление о том, какой должна быть следующая сделка, но над соглашением мы работать не начинали. Над этим международным соглашением, следующим, которое уже будет ратифицироваться украинским парламентом, которое будет ратифицироваться Конгрессом США
Шмыгаль отметил, что Украина будет привлекать международных юристов к работе над вторым соглашением.
Я уверен, что в соответствии с законом о международных соглашениях и договорах будет работать соответствующая группа, которая будет иметь соответствующие директивы, и очевидно, мы будем привлекать международных юристов к такой работе, которая поможет нам качественно, эффективно заключить соответствующий договор с США, который будет предусматривать конкретные элементы международного договора. Сегодня их нет. Правительство утвердило лишь то соглашение, о котором мы все знаем. Это соглашение содержит лишь намерение создать Инвестиционный фонд
Дополнение
Шмыгаль выразил благодарность американской нации и подтвердил готовность подписать с США подготовленное так называемое ресурсное соглашение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение о обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.
Что известно о соглашении, которое не подписали 28 февраля после спора Трампа с Зеленским 26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.
Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля, сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы, и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития и восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины"
Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд. Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.
27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.