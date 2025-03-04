Работа над вторым соглашением по полезным ископаемым еще не началась - Шмыгаль

Рамочное соглашение о создании Инвестиционного фонда развития и восстановления Украины дает представление о том, какой должна быть следующая, вторая сделка, над которой еще не начали работать. Первое соглашение содержит лишь намерение создать Инвестиционный фонд.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.

Мы действительно подготовили совместно с администрацией президента США текст предварительного соглашения, которое предполагает собственно договоренность о дальнейшей работе над конкретным международным соглашением о создании Инвестиционного фонда. Пока что в этом соглашении описана политическая рамка того, как должен формироваться этот фонд - пояснил Шмыгаль.

По его словам, в этом рамочном соглашении прописаны договоренности о том, что готовы совместно создавать Инвестиционный фонд.

Мы говорим, что этот фонд будет управляться совместно правительством Украины и правительством США. Мы говорим в этом соглашении, что вклад Украины составит 50% от будущих поступлений от полезных ископаемых, недр и связанной с этим инфраструктуры. Соответственно, эта рамка дает представление о том, какой должна быть следующая сделка, но над соглашением мы работать не начинали. Над этим международным соглашением, следующим, которое уже будет ратифицироваться украинским парламентом, которое будет ратифицироваться Конгрессом США - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина будет привлекать международных юристов к работе над вторым соглашением.

Я уверен, что в соответствии с законом о международных соглашениях и договорах будет работать соответствующая группа, которая будет иметь соответствующие директивы, и очевидно, мы будем привлекать международных юристов к такой работе, которая поможет нам качественно, эффективно заключить соответствующий договор с США, который будет предусматривать конкретные элементы международного договора. Сегодня их нет. Правительство утвердило лишь то соглашение, о котором мы все знаем. Это соглашение содержит лишь намерение создать Инвестиционный фонд - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль выразил благодарность американской нации и подтвердил готовность подписать с США подготовленное так называемое ресурсное соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает предложенное инвестиционное соглашение о обеспечении доступа к редкоземельным минералам Украины мертвым, что является отходом от того, что администрация заявляла на выходных.

Что известно о соглашении, которое не подписали 28 февраля после спора Трампа с Зеленским 26 февраля Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Соединенными Штатами по недрам.

Однако правительство не опубликовало текст соглашения. Его распространили СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 28 февраля, сообщил, что это соглашение является соглашением о будущем соглашении о создании Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания или подписания следующего соглашения. Все последующие шаги после подписания – это создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться решением правительства, как и требует Закон Украины о международных договорах. Делегация получит соответствующие директивы, и далее будет происходить межправительственная работа между правительством Украины и правительством США по разработке проекта вот этого, собственно, соглашения о создании Инвестиционного фонда развития и восстановления Украины. Все последующие шаги прописаны четко Законом Украины "О международных договорах Украины" - рассказал Шмыгаль.

Премьер заявлял, что договор о создании Инвестиционного фонда будет носить характер международного соглашения. В связи с этим он будет утверждаться правительством и также ратифицироваться парламентом, и там будет описана полностью вся конкретика, как будет работать этот фонд. Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

27 февраля Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США надеются получить около 20 миллиардов долларов от соглашения с Украиной о редкоземельных полезных ископаемых.