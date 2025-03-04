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Робота над другою угодою щодо копалин ще не починалася - Шмигаль

Київ • УНН

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Рамкова угода між Україною та США передбачає створення спільного Інвестиційного фонду розвитку. Україна внесе 50% від майбутніх надходжень від корисних копалин, але робота над основною угодою ще не розпочалась.

Робота над другою угодою щодо копалин ще не починалася - Шмигаль

Рамкова угода про створення Інвестиційного фонду розвитку і відбудови України дає уяву якою має бути наступна, друга угода над якою ще не почали працювати. Перша угода містить лише намір утворити Інвестиційний фонд.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.

Ми дійсно підготували спільно з адміністрацією президента США текст попередньої угоди яка передбачає власне домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення Інвестиційного фонду. Поки що в цій угоді описана політична рамка того, як має утворюватися цей фонд

- пояснив Шмигаль.

 За його словами, в цій рамковій угоді прописані домовленість про те, що готові спільно утворювати Інвестиційний фонд.

Ми говоримо, що цей фонд буде управлятися спільно урядом України та урядом США. Ми говоримо в цій угоді, що внесок України буде складати 50% від майбутніх надходжень від корисних копалин, надр й пов'язаної з цим інфраструктури. Відповідно ця рамка дає уяву якою має бути наступна угода, але над угодою ми працювати не починали. Над цією міжнародною угодою, наступною, яка вже буде ратифікуватися українським парламентом, яка буде ратифікуватися Конгресом США

- заявив Шмигаль. 

Шмигаль зазначив, що Україна буде долучати міжнародних юристів до роботи над другою угодою.

Я впевнений відповідно до закону про міжнародні угоди та договори буде працювати відповідна група, яка буде мати відповідні директиви й очевидно, ми будемо залучати міжнародних юристів до такої роботи, яка допоможе нам якісно, ефективно укласти відповідний договір з США, який буде передбачати конкретні елементи міжнародного договору. Сьогодні їх немає. Уряд затвердив лише ту угоду про яку ми всі знаємо. Ця угода містить лише намір утворити Інвестиційний фонд

- розповів Шмигаль. 

Доповнення

Шмигаль висловив вдячність американській нації та підтвердив готовність підписати з США підготовлену так звану ресурсну угоду.  

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає запропоновану інвестиційну угоду щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України мертвою, що є відходом від того, що адміністрація заявляла на вихідних.

Що відомо про угоду, яку не підписали 28 лютого після суперечки Трампа з Зеленським 26 лютого Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр.

Проте уряд не опублікував текст угоди. Її розповсюдили ЗМІ.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 лютого повідомив, що цю угода є угодою про майбутню угоду про створення Інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України.

Відповідно в цій угоді описана рамка утворення або підписання наступної угоди. Всі наступні кроки після підписання – це створення відповідної делегації, яка буде затверджуватись рішенням уряду, як і вимагає Закон України про міжнародні договори. Делегація отримає відповідні директиви і далі буде відбуватись робота міжурядова між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення Інвестиційного фонду розвитку відбудови України. Всі наступні кроки прописані чітко Законом України "Про міжнародні договори України"

- розповів Шмигаль. 

Прем'єр заявляв, що договір про створення Інвестиційного фонду буде носити характер міжнародної угоди. У зв'язку з цим він буде затверджуватися урядом і також ратифікуватись парламентом, і там буде описана повністю вся конкретика, як буде працювати цей фонд. Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України. 

27 лютого Директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассетт заявив, що США сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди із Україною про рідкоземельні корисні копалини

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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