путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин "пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие", поскольку знает, что это уязвимое место Европы, поскольку сторонники Украины пытаются сохранить единство, чтобы победить Россию. Об этом она сказала выступая в Таллинне 17 мая и описывая негативные последствия поражения Украины для Европы, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Цель состоит в том, чтобы сделать жизнь в Украине невыносимой и создать миграционное давление на Европу, это то, что они делают.Противники знают, что миграция - это наша уязвимость - заявила чиновница.

По словам Каллас, путин использует угрозу массовой миграции как тактику для разъединения и ослабления Европы, в то время, как сторонники Украины пытаются поддерживать единство для победы над Россией.

Наши враги знают, что миграция - это наша уязвимость - добавила она.

Чиновница отметила, что россия уже имела опыт создания миграционного давления, в частности из-за эскалации конфликтов в Сирии и Африке, где была задействована группа Вагнера:

"Они толкают мигрантов через границу и создают проблемы для европейцев, они используют это как оружие, поскольку, уважая права человека, вы должны принять этих людей".

Чиновница указала, что ультраправые силы в Европе также активно используют эту ситуацию в свою пользу. Каллас также отметила, что ситуация на украинском фронте является "очень серьезной", что связано с задержками в поставках оружия.

Проблема в том, что наши обещания не спасают жизни - сказала она.

Перед речью Каллас, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвес высказал мнение, что "в случае захвата Россией Украины, около 30 миллионов украинцев могут захотеть убежать".

Выступая в Конгрессе США, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО Майкл Райан прогнозировал, что в случае поражения Украины число мигрантов может составить от 5 до 15 миллионов, как сообщил Голос Америки. Каллас также отметила, что некоторые европейские страны "до сих пор не осознают и не признают риска, что поражение Украины поставит под угрозу всю Европу".

Она также добавила, что опасается ошибки конца 1930-х годов, когда связанные конфликты рассматривались как отдельные события:

"Урок 1938 и 1939 годов заключается в том, что если где-то допускается агрессия, то она будет применена и в другом месте. Поражение Украины - это то, из чего научатся все агрессоры. Они узнают, что в 2024 году можно просто колонизировать другую страну, и с тобой ничего не случится".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.