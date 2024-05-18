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Кулеба звинувачує союзників у поразках на полі бою через недостатню військову допомогу: "Я звинувачую всіх, хто робить недостатньо"

Кулеба звинувачує союзників у поразках на полі бою через недостатню військову допомогу: "Я звинувачую всіх, хто робить недостатньо"

Київ • УНН

 • 73891 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у нещодавніх невдачах України на полі бою "всіх, хто робить недостатньо", визнавши, що нинішня ситуація є "складною" через недостатнє постачання військової допомоги, яке доводиться компенсувати героїзмом і самопожертвою своїх солдатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у невдачах на полі бою "всіх, хто робить недостатньо". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У суботу під час відео-виступу на конференції в Таллінні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він звинувачує "всіх, хто робить недостатньо" в останніх невдачах України на полі бою, визнавши, що нинішня ситуація на лінії фронту є "важкою".

Я вдячний усім, але я звинувачую всіх, хто робить недостатньо

- сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба також підкреслив, що нинішня позиція України на передовій є "важкою".

росія сильна, ми страждаємо від недостатніх поставок військової допомоги, які ми змушені компенсувати героїзмом і самопожертвою наших солдат

- зауважив Дмитро Кулеба.

Відтак, Міністр наголосив, що Україні потрібно надсилати всю необхідну допомогу, адже за два роки війни стало очевидним: коли українські солдати мають усе необхідне, вони досягають успіху, а за відсутності підтримки - ні.

Тож головне повідомлення залишається незмінним: надсилайте нам все

- підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що ситуація на полі бою могла б бути кращою, якби країни надавали більше допомоги, і підкреслив, що якби кожна країна виділяла 1% свого ВВП на військову допомогу Україні, як це робить Естонія, результати були б значно ефективнішими.

Естонія - це країна, яка доводить усьому світові, що маленька країна з великим серцем може зробити суттєві зміни, і це парадигма для всіх

- відзначив Дмитро Кулеба.

Міністр також додав, що Україна наполегливо працюватиме над продовженням отримання підтримки та її нарощуванням для досягнення перемоги.

Кулеба: “чи буде в Європі мир, чи велика війна, залежить від рішучості союзників допомогти Україні”16.05.24, 19:23 • 19336 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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