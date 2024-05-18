Кулеба звинувачує союзників у поразках на полі бою через недостатню військову допомогу: "Я звинувачую всіх, хто робить недостатньо"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у нещодавніх невдачах України на полі бою "всіх, хто робить недостатньо", визнавши, що нинішня ситуація є "складною" через недостатнє постачання військової допомоги, яке доводиться компенсувати героїзмом і самопожертвою своїх солдатів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у невдачах на полі бою "всіх, хто робить недостатньо". Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У суботу під час відео-виступу на конференції в Таллінні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він звинувачує "всіх, хто робить недостатньо" в останніх невдачах України на полі бою, визнавши, що нинішня ситуація на лінії фронту є "важкою".
Я вдячний усім, але я звинувачую всіх, хто робить недостатньо
Кулеба також підкреслив, що нинішня позиція України на передовій є "важкою".
росія сильна, ми страждаємо від недостатніх поставок військової допомоги, які ми змушені компенсувати героїзмом і самопожертвою наших солдат
Відтак, Міністр наголосив, що Україні потрібно надсилати всю необхідну допомогу, адже за два роки війни стало очевидним: коли українські солдати мають усе необхідне, вони досягають успіху, а за відсутності підтримки - ні.
Тож головне повідомлення залишається незмінним: надсилайте нам все
Міністр зазначив, що ситуація на полі бою могла б бути кращою, якби країни надавали більше допомоги, і підкреслив, що якби кожна країна виділяла 1% свого ВВП на військову допомогу Україні, як це робить Естонія, результати були б значно ефективнішими.
Естонія - це країна, яка доводить усьому світові, що маленька країна з великим серцем може зробити суттєві зміни, і це парадигма для всіх
Міністр також додав, що Україна наполегливо працюватиме над продовженням отримання підтримки та її нарощуванням для досягнення перемоги.
Кулеба: “чи буде в Європі мир, чи велика війна, залежить від рішучості союзників допомогти Україні”16.05.24, 19:23 • 19336 переглядiв