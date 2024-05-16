Кулеба: “чи буде в Європі мир, чи велика війна, залежить від рішучості союзників допомогти Україні”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що чи буде в Європі мир, чи велика війна, зараз залежить від рішучості Європи та союзників реально допомогти Україні здолати російську агресію. Про це Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС України, заявив під час онлайн-виступу на конференції Impact'24 в Познані, передає УНН.

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За останні кілька років, Україна перемагала на полі бою щоразу, коли мала достатньо ресурсів. Водночас коли ми стикаємося з дефіцитом, ситуація погіршується. Наші перемоги - це ваші перемоги. Наші невдачі - це ваші невдачі. Підтримка України - у власних інтересах партнерів, адже коли Україна досягає успіхів на полі бою, у політичних опонентів чинних урядів менше аргументів для критики. Натомість складну ситуацію вони можуть використовувати для посилення звинувачень

Він зазначив, що здатність України чинити опір і боротися є спільною відповідальністю всіх партнерів, адже війна стосується не лише України, агресивні плани Кремля виходять далеко за її межі.

Чи буде в Європі мир, чи велика війна, зараз залежить від рішучості Європи та союзників реально допомогти Україні здолати російську агресію. Єдина умова для того, щоб це стало реальністю - надати нам усю необхідну зброю і зробити це без зволікань

Міністр вказав союзникам на потребу зірвати агресивні плани російського режиму щодо України та решти Європи, оскільки від цього залежить доля усього європейського континенту, адже путін не зупиниться, поки його не зупинять.

Перед вторгненням путін чітко окреслив свої божевільні амбіції: повернення НАТО до геополітичних кордонів 1997 року. В уяві російського диктатора, він вже перебуває у війні з ЄС і НАТО. росія вже використовує енергетичний шантаж, втручається у вибори, підкуповує політиків, підриває військові склади, труїть людей, використовує мігрантів як зброю тощо