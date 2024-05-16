Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что будет ли в Европе мир или большая война, сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Об этом Кулеба, которого цитирует пресс-служба МИД Украины, заявил во время онлайн-выступления на конференции Impact'24 в Познани, передает УНН.

Детали

За последние несколько лет, Украина побеждала на поле боя каждый раз, когда имела достаточно ресурсов. В то же время когда мы сталкиваемся с дефицитом, ситуация ухудшается. Наши победы - это ваши победы. Наши неудачи - это ваши неудачи. Поддержка Украины - в собственных интересах партнеров, ведь когда Украина достигает успехов на поле боя, у политических оппонентов действующих правительств меньше аргументов для критики. Зато сложную ситуацию они могут использовать для усиления обвинений - сказал Кулеба.

Он отметил, что способность Украины сопротивляться и бороться является общей ответственностью всех партнеров, ведь война касается не только Украины, агрессивные планы Кремля выходят далеко за ее пределы.

Будет ли в Европе мир или большая война, сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью - предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без промедлений - добавил Кулеба.

Министр указал союзникам на необходимость сорвать агрессивные планы российского режима в отношении Украины и остальной Европы, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента, ведь путин не остановится, пока его не остановят.

Перед вторжением Путин четко очертил свои безумные амбиции: возвращение НАТО к геополитическим границам 1997 года. В воображении российского диктатора, он уже находится в войне с ЕС и НАТО. россия уже использует энергетический шантаж, вмешивается в выборы, подкупает политиков, взрывает военные склады, травит людей, использует мигрантов как оружие и т.д - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас перед союзниками стоит ключевая задача - иметь стратегическую выдержку для достижения общей победы.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве провели переговоры о военной помощи и поддержке Украины.