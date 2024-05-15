Кулеба обговорив з Блінкеном прискорення постачання військової допомоги для ЗСУ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Києві обговорили прискорення надання військової допомоги, включаючи системи протиповітряної оборони Patriot, щоб зірвати наступальні плани росії.
Глава МЗС Дмитро Кулеба та Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Києві провели перемовини щодо військової допомоги та підтримки України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.
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Дипломати приділили основну увагу переговорів спробам Росії розширити війну та її постійному терору проти Харкова та регіону, ударам в інших регіонах та вздовж лінії фронту.
Ми обговорили низку кроків для прискорення постачання військової допомоги українським солдатам, включаючи вкрай необхідні системи протиповітряної оборони Patriot. Ми маємо зірвати наступальні плани росії
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Глава МЗС України висловив особливу вдячність державному секретарю Ентоні Блінкену за виділення 2 мільярдів доларів для створення оборонного фонду, який розширить надання зброї, інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України та фінансування закупівель зброї у третіх країнах.
Я ціную і поділяю чіткий сигнал державного секретаря до супротивників вільного світу: ніколи закладайтеся проти Сполучених Штатів; ніколи не закладайтеся проти України
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Україна продуктивно працюють над підписанням безпекової угоди між двома країнами, обидві команди доходять вже до фіналізації тексту та виразив сподівання, що угода буде підписана вже за декілька тижнів.