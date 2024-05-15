Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  106154 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  116406 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  127025 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  152912 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138246 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157330 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153094 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131332 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175861 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210804 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Новости по теме
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

  •  2185 просмотра
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

  •  5113 просмотра
У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

  •  4727 просмотра
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

  •  4872 просмотра
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

  •  5085 просмотра
Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

  •  5597 просмотра
По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

  •  5299 просмотра
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

  •  12897 просмотра
Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

  •  7954 просмотра
Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

  •  8790 просмотра

Популярные

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  123544 просмотра
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях

  •  103382 просмотра
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина

  •  102658 просмотра
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго

  •  56186 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

  •  110570 просмотра

Публикации

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  123544 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  147594 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  350841 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  392162 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  390919 просмотра

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили ускорение предоставления военной помощи, включая системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы сорвать наступательные планы России.

Война •   •  2185 просмотра
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

В Миргородском районе Полтавской области произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и угрозы удара баллистическими ракетами.

Война •   •  5113 просмотра
Взрыв прогремел на Полтавщине - СМИ

У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

Александр Усик уверенно заявил, что одержит красивую победу над Тайсоном Фьюри в их предстоящем поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая, несмотря на преимущество Фьюри в габаритах.

спорт •   •  4727 просмотра
У меня нет прогноза, но я выиграю красиво - Усик о бое с Тайсоном Фьюри

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

16 мая по всей территории Украины будут действовать плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей с целью обеспечения безопасной работы энергосистемы.

Экономика •   •  4872 просмотра
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Российская армия снова обстреляла центр Харькова, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  5085 просмотра
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

В Киеве и Днепре введены аварийные отключения электроэнергии, на завтра установлены лимиты потребления со стабилизационными отключениями в случае их превышения, чтобы избежать перегрузки сети.

Общество •   •  5597 просмотра
Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

15 мая с 19:25 до 22:00 Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Экономика •   •  5299 просмотра
По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт требует от Национальной галереи Австралии убрать ее неутешительный портрет с выставки художника Винсента Наматджири, считая его слишком уродливым.

Культура •   •  12897 просмотра
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что президенты Грузии, Малави и премьер-министр Лихтенштейна согласились принять участие в Мирном саммите, направленном на восстановление международного права и установление справедливого мира для Украины.

политика •   •  7954 просмотра
Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и украинские чиновники посетили завод по производству беспилотников в Украине, где обсудили особенности производства беспилотников, логистику во время войны и локализацию производства компонентов БПЛА, которые активно используются на фронте против российских войск.

Война •   •  8790 просмотра
Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры