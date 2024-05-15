Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок военной помощи для ВСУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве провели переговоры о военной помощи и поддержке Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Детали

Дипломаты уделили основное внимание переговоров попыткам России расширить войну и ее постоянному террору против Харькова и региона, ударам в других регионах и вдоль линии фронта.

Мы обсудили ряд шагов для ускорения поставок военной помощи украинским солдатам, включая крайне необходимые системы противовоздушной обороны Patriot. Мы должны сорвать наступательные планы России - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД Украины выразил особую благодарность государственному секретарю Энтони Блинкену за выделение 2 миллиардов долларов для создания оборонного фонда, который расширит предоставление оружия, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины и финансирование закупок оружия в третьих странах.

Я ценю и разделяю четкий сигнал государственного секретаря к противникам свободного мира: никогда не закладывайтесь против Соединенных Штатов; никогда не закладывайтесь против Украины - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Украина продуктивно работают над подписанием соглашения по безопасности между двумя странами, обе команды доходят уже до финализации текста и выразил надежду, что соглашение будет подписано уже через несколько недель.