Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в неудачах на поле боя "всех, кто делает недостаточно". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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В субботу во время видео-выступления на конференции в Таллинне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он обвиняет "всех, кто делает недостаточно" в последних неудачах Украины на поле боя, признав, что нынешняя ситуация на линии фронта является "тяжелой".

Я благодарен всем, но я виню всех, кто делает недостаточно - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба также подчеркнул, что нынешняя позиция Украины на передовой является "тяжелой".

россия сильна, мы страдаем от недостаточных поставок военной помощи, которые мы вынуждены компенсировать героизмом и самопожертвованием наших солдат - заметил Дмитрий Кулеба.

Следовательно, Министр отметил, что Украине нужно присылать всю необходимую помощь, ведь за два года войны стало очевидным: когда украинские солдаты имеют все необходимое, они достигают успеха, а при отсутствии поддержки - нет.

Поэтому главное сообщение остается неизменным: присылайте нам все - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что ситуация на поле боя могла бы быть лучше, если бы страны оказывали больше помощи, и подчеркнул, что если бы каждая страна выделяла 1% своего ВВП на военную помощь Украине, как это делает Эстония, результаты были бы значительно эффективнее.

Эстония - это страна, которая доказывает всему миру, что маленькая страна с большим сердцем может сделать существенные изменения, и это парадигма для всех - отметил Дмитрий Кулеба.

Министр также добавил, что Украина будет упорно работать над продолжением получения поддержки и ее наращиванием для достижения победы.

Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"