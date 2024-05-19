путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю – Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що президент росії володимир путін "намагається використати загрозу масової міграції як зброю", оскільки знає, що це вразливе місце Європи, оскільки прихильники України намагаються зберегти єдність, щоб перемогти росію. Про це вона сказала виступаючи у Таллінні 17 травня та описуючи негативні наслідки поразки України для Європи, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні нестерпним та створити міграційний тиск на Європу, це те, що вони роблять.Супротивники знають, що міграція — це наша вразливість – заявила посадовиця.

За словами Каллас, путін використовує загрозу масової міграції як тактику для роз'єднання та ослаблення Європи, в той час, як прихильники України намагаються підтримувати єдність задля перемоги над росією.

Наші вороги знають, що міграція — це наша вразливість - додала вона.

Чиновниця зазначила, що росія вже мала досвід створення міграційного тиску, зокрема через ескалацію конфліктів у Сирії та Африці, де була задіяна група Вагнера:

"Вони штовхають мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, оскільки, поважаючи права людини, ви повинні прийняти цих людей".

Чиновниця вказала, що ультраправі сили в Європі також активно використовують цю ситуацію на свою користь. Каллас також зазначила, що ситуація на українському фронті є "дуже серйозною", що пов'язано з затримками у поставках зброї.

Проблема в тому, що наші обіцянки не рятують життя - сказала вона.

Перед промовою Каллас, колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес висловив думку, що "у випадку захоплення росією України, близько 30 мільйонів українців можуть захотіти втекти".

Виступаючи в Конгресі США, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО Майкл Раян прогнозував, що в разі поразки України число мігрантів може становити від 5 до 15 мільйонів, як повідомив Голос Америки. Каллас також зауважила, що деякі європейські країни "досі не усвідомлюють і не визнають ризику, що поразка України поставить під загрозу всю Європу".

Вона також додала, що побоюється помилки кінця 1930-х років, коли пов’язані конфлікти розглядалися як окремі події:

"Урок 1938 і 1939 років полягає в тому, що якщо десь допускається агресія, то вона буде застосована і в іншому місці. Поразка України – це те, з чого навчаться всі агресори. Вони дізнаються, що у 2024 році можна просто колонізувати іншу країну, і з тобою нічого не станеться".

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