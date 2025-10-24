Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров "коалиции решительных" были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию, однако публично о них говорить не будут, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину было сложнее. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России – и в том направлении, в котором есть решение США. Это очень правильный шаг президента США – санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти. Сегодня все, абсолютно все, участники Коалиции желающих согласились, что именно так надо давить и дальше – на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть россияне понесли миру сигнал, что их экономику санкции вроде бы не затрагивают, все все видят: очереди на заправках, и банкротство российских регионов, и дефицит федерального бюджета.

"Именно санкции – одно из самых болезненных для Путина, лично для него", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм, отметив, что "лучше сейчас, чем никогда".