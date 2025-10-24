Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:47 • 34525 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 06:00 • 71734 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Киев • УНН

Зеленский заявил, что во время встречи "Коалиции желающих" были приняты решения, чтобы диктатору путину было сложнее и о которых не разглашается.

Публично не будем говорить, чтобы путину было сложнее: Зеленский рассказал о решении "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров "коалиции решительных" были согласованы решения, которые позволят усилить давление на Россию, однако публично о них говорить не будут, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину было сложнее. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России – и в том направлении, в котором есть решение США. Это очень правильный шаг президента США – санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти. Сегодня все, абсолютно все, участники Коалиции желающих согласились, что именно так надо давить и дальше – на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть россияне понесли миру сигнал, что их экономику санкции вроде бы не затрагивают, все все видят: очереди на заправках, и банкротство российских регионов, и дефицит федерального бюджета.

"Именно санкции – одно из самых болезненных для Путина, лично для него", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм, отметив, что "лучше сейчас, чем никогда".

Павел Башинский

