Публічно не будемо говорити, щоб путіну було складніше: Зеленський розповів про рішення "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Зеленський заявив, що під час зустрічі "Коаліції охочих" були прийняті рішення, щоб диктатору путіну було складніше і про які не розголошується.

Публічно не будемо говорити, щоб путіну було складніше: Зеленський розповів про рішення "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на росію, проте публічно про них говорити не будуть, щоб російському диктатору володимиру путіну біло складніше. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти росії – і в тому напрямі, у якому є рішення США. Це дуже правильний крок президента США – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб путіну було складніше", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що хоч росіяни понесли світом сигнал, що їхню економіку санкції начебто не зачіпають, усі все бачать: черги на заправках, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету.

Саме санкції – одне з найбільш болісного для путіна, особисто для нього

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на введення санкцій проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм, зазначивши, що "краще зараз, ніж ніколи".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон