Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут
Киев • УНН
19 февраля в Украине ожидается облачная погода с локальными осадками на севере и западе. Температура будет колебаться от -7° на востоке до +2°C на юге, с возможным гололедом.
Украина готовится к очередному зимнему дню с прохладной температурой и локальными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, погода 19 февраля будет преимущественно облачной, однако без значительных атмосферных колебаний.
На севере и западе страны стоит быть готовыми к небольшому снегу. В Киеве температура будет колебаться от -3° до -1°C, ожидается облачная погода с периодическим снегом. Львовян также ждет снежное утро, температура в пределах 0°...-2°C.
В восточных областях будет холоднее, но осадки не прогнозируются. В Харькове и Бахмуте ожидается переменная облачность с температурой -6°...-4°C. Донецк и Луганск будут иметь похожую ситуацию - прохладно, сухо, с температурой -7°...-5°C.
Центральные регионы, в частности Днепр, получат морозный, но ясный день. Температура здесь будет колебаться от -5° до -3°C.
В южных регионах погода будет значительно мягче, чем на остальной территории Украины. В Одессе и Симферополе термометры покажут от 0° до +2°C, осадки не прогнозируются.
В целом погода в Украине будет оставаться зимней, но без резких изменений. В ближайшие дни возможно дальнейшее снижение температуры, особенно в восточных и северных областях. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными из-за возможного гололеда.
Погода ухудшилась по всей Украине: МВД дало пять советов17.02.25, 13:56 • 23414 просмотров