Прогноз погоды в Украине: где ожидается снег и какие температурные сюрпризы ждут

Украина готовится к очередному зимнему дню с прохладной температурой и локальными осадками. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, погода 19 февраля будет преимущественно облачной, однако без значительных атмосферных колебаний.

На севере и западе страны стоит быть готовыми к небольшому снегу. В Киеве температура будет колебаться от -3° до -1°C, ожидается облачная погода с периодическим снегом. Львовян также ждет снежное утро, температура в пределах 0°...-2°C.

В восточных областях будет холоднее, но осадки не прогнозируются. В Харькове и Бахмуте ожидается переменная облачность с температурой -6°...-4°C. Донецк и Луганск будут иметь похожую ситуацию - прохладно, сухо, с температурой -7°...-5°C.

Центральные регионы, в частности Днепр, получат морозный, но ясный день. Температура здесь будет колебаться от -5° до -3°C.

В южных регионах погода будет значительно мягче, чем на остальной территории Украины. В Одессе и Симферополе термометры покажут от 0° до +2°C, осадки не прогнозируются.

В целом погода в Украине будет оставаться зимней, но без резких изменений. В ближайшие дни возможно дальнейшее снижение температуры, особенно в восточных и северных областях. Поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными из-за возможного гололеда.

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