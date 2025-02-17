Погода ухудшилась по всей Украине: МВД дало пять советов

По Украине развернули более 800 пунктов несокрушимости и более 900 пунктов обогрева на фоне ухудшения погодных условий, сообщили в МВД Украины напоминают основные правила безопасности во время непогоды, пишет УНН.

Детали

«Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности», - указали в МВД и перечислили:

Избегайте резких маневров за рулем, соблюдайте безопасную дистанцию и не превышайте скорость.

Переходите дорогу только на пешеходных переходах, не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом.

Паркуя транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали препятствием в работе коммунальной техники.

Никогда не выходите на лед, если не уверены в его прочности.

Не оставляйте без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление, следите за их состоянием.

«На сегодня развернуто 804 Пункты несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Национальной полиции. [В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам 101, 102 или 112!» - подчеркнули в МВД.

Морозная погода в Украине удержится, во всех регионах будет сухо: синоптики дали прогноз на 18 февраля