Погода ухудшилась по всей Украине: МВД дало пять советов

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МВД сообщило о развертывании 804 Пунктов Несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Нацполиции. Ведомство напомнило основные правила безопасности во время непогоды и призвало граждан быть осторожными.

По Украине развернули более 800 пунктов несокрушимости и более 900 пунктов обогрева на фоне ухудшения погодных условий, сообщили в МВД Украины напоминают основные правила безопасности во время непогоды, пишет УНН.

Детали

«Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности», - указали в МВД и перечислили:

  • Избегайте резких маневров за рулем, соблюдайте безопасную дистанцию и не превышайте скорость.
  • Переходите дорогу только на пешеходных переходах, не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом.
  • Паркуя транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали препятствием в работе коммунальной техники.
  • Никогда не выходите на лед, если не уверены в его прочности.
  • Не оставляйте без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление, следите за их состоянием.

«На сегодня развернуто 804 Пункты несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Национальной полиции. [В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам 101, 102 или 112!» - подчеркнули в МВД.

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Юлия Шрамко

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