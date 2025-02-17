Погода ухудшилась по всей Украине: МВД дало пять советов
Киев • УНН
МВД сообщило о развертывании 804 Пунктов Несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Нацполиции. Ведомство напомнило основные правила безопасности во время непогоды и призвало граждан быть осторожными.
По Украине развернули более 800 пунктов несокрушимости и более 900 пунктов обогрева на фоне ухудшения погодных условий, сообщили в МВД Украины напоминают основные правила безопасности во время непогоды, пишет УНН.
Детали
«Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности», - указали в МВД и перечислили:
- Избегайте резких маневров за рулем, соблюдайте безопасную дистанцию и не превышайте скорость.
- Переходите дорогу только на пешеходных переходах, не пытайтесь перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом.
- Паркуя транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали препятствием в работе коммунальной техники.
- Никогда не выходите на лед, если не уверены в его прочности.
- Не оставляйте без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление, следите за их состоянием.
«На сегодня развернуто 804 Пункты несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Национальной полиции. [В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам 101, 102 или 112!» - подчеркнули в МВД.
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