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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Морозная погода в Украине удержится, во всех регионах будет сухо: синоптики дали прогноз на 18 февраля

Морозная погода в Украине удержится, во всех регионах будет сухо: синоптики дали прогноз на 18 февраля

Киев  •  УНН

 • 2063 просмотра

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В Украине 18 февраля ожидается сухая морозная погода с температурой ночью до -19°C, днем до -6°C. Холодная погода сохранится до конца недели.

До конца недели в Украине будет держаться холодная погода с ощутимыми морозами, особенно ночью. В частности, во вторник, 18 февраля, во всех регионах будет сухо. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Ближайшей ночью в Украине ожидается -10...-15 °C, на востоке и северо-востоке -12...-19 °C. Днем во вторник мороз ослабнет до -1...-6 °C.

Осадки в Украине 18-го февраля маловероятны.

Погода в столице

В Киеве завтра будет сухо. Температура воздуха ночью опустится до -12...-14 °C, а днем повысится до -2...-4 °C.

Синоптик прогнозирует, что морозы в Украине продлятся до конца недели.

Все пассажирские поезда курсируют по графику, несмотря на снежную погоду - Укрзализныця17.02.25, 09:55 • 17257 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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