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15 березня, 19:03 • 120323 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181393 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145944 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137801 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116823 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107622 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102938 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140639 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134028 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128023 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Морозна погода в Україні втримається, у всіх регіонах буде сухо: синоптики дали прогноз на 18 лютого

Морозна погода в Україні втримається, у всіх регіонах буде сухо: синоптики дали прогноз на 18 лютого

Київ • УНН

 • 22080 перегляди

В Україні 18 лютого очікується суха морозна погода з температурою вночі до -19°C, вдень до -6°C. Холодна погода збережеться до кінця тижня.

До кінця тижня в Україні триматиметься холодна погода з відчутними морозами, особливо вночі. Зокрема, у вівторок, 18 лютого, у всіх регіонах буде сухо. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Найближчої ночі в Україні очікується -10...-15 °C, на сході та північному сході -12...-19 °C. Вдень у вівторок мороз послабне до -1...-6 °C.

Опади в Україні 18-го лютого малоймовірні.

Погода у столиці

У Києві завтра буде сухо. Температура повітря вночі опуститься до -12...-14 °C, а вдень підвищиться до -2..-4 °C.

Синоптикиня прогнозує, що морози в Україні триватимуть до кінця тижня.

Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри сніжну погоду - Укрзалізниця17.02.25, 09:55 • 31841 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
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