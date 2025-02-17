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05:23 • 13746 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122531 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182616 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147038 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138593 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117238 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107914 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141797 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад

Київ • УНН

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МВС повідомило про розгортання 804 Пунктів Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Нацполіції. Відомство нагадало основні правила безпеки під час негоди та закликало громадян бути обережними.

По Україні розгорнули понад 800 пунктів незламності та понад 900 пунктів обігріву на тлі погіршення погодних умов, повідомили у МВС України нагадують основні правила безпеки під час негоди, пише УНН.

Деталі

"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - вказали у МВС і перечислили:

  • Уникайте різких маневрів за кермом, дотримуйтесь безпечної дистанції й не перевищуйте швидкість.
    • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не намагайтесь перебігти проїзну частину перед транспортом, що рухається.
      • Паркуючи транспортні засоби, подбайте, щоб вони не стали перешкодою в роботі комунальної техніки.
        • Ніколи не виходьте на лід, якщо не впевнені у його міцності.
          • Не залишайте без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення, слідкуйте за їхнім станом.

            "На сьогодні розгорнуто 804 Пункти Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Національної поліції. У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами 101, 102 чи 112!" - підкреслили у МВС.

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Суспільство
            ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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