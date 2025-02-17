Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад

По Україні розгорнули понад 800 пунктів незламності та понад 900 пунктів обігріву на тлі погіршення погодних умов, повідомили у МВС України нагадують основні правила безпеки під час негоди, пише УНН.

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"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - вказали у МВС і перечислили:

Уникайте різких маневрів за кермом, дотримуйтесь безпечної дистанції й не перевищуйте швидкість.

Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не намагайтесь перебігти проїзну частину перед транспортом, що рухається.

Паркуючи транспортні засоби, подбайте, щоб вони не стали перешкодою в роботі комунальної техніки.

Ніколи не виходьте на лід, якщо не впевнені у його міцності.

Не залишайте без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення, слідкуйте за їхнім станом.

"На сьогодні розгорнуто 804 Пункти Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Національної поліції. У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами 101, 102 чи 112!" - підкреслили у МВС.

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