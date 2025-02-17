Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад
Київ • УНН
МВС повідомило про розгортання 804 Пунктів Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Нацполіції. Відомство нагадало основні правила безпеки під час негоди та закликало громадян бути обережними.
По Україні розгорнули понад 800 пунктів незламності та понад 900 пунктів обігріву на тлі погіршення погодних умов, повідомили у МВС України нагадують основні правила безпеки під час негоди, пише УНН.
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"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - вказали у МВС і перечислили:
- Уникайте різких маневрів за кермом, дотримуйтесь безпечної дистанції й не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не намагайтесь перебігти проїзну частину перед транспортом, що рухається.
- Паркуючи транспортні засоби, подбайте, щоб вони не стали перешкодою в роботі комунальної техніки.
- Ніколи не виходьте на лід, якщо не впевнені у його міцності.
- Не залишайте без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення, слідкуйте за їхнім станом.
"На сьогодні розгорнуто 804 Пункти Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Національної поліції. У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами 101, 102 чи 112!" - підкреслили у МВС.
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