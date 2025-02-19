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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123074 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 147328 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138824 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117358 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Прогноз погоди в Україні: де очікується сніг та які температурні сюрпризи чекають

Київ • УНН

 • 45267 перегляди

19 лютого в Україні очікується хмарна погода з локальними опадами на півночі та заході. Температура коливатиметься від -7° на сході до +2°C на півдні, з можливою ожеледицею.

Україна готується до чергового зимового дня з прохолодною температурою та локальними опадами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, погода 19 лютого буде переважно хмарною, проте без значних атмосферних коливань. 

На півночі та заході країни варто бути готовими до невеликого снігу. У Києві температура коливатиметься від -3° до -1°C, очікується хмарна погода з періодичним снігом. Львів'ян також чекає сніжний ранок, температура в межах 0°…-2°C. 

У східних областях буде холодніше, але опади не прогнозуються. У Харкові та Бахмуті очікується мінлива хмарність з температурою -6°…-4°C. Донецьк і Луганськ матимуть схожу ситуацію – прохолодно, сухо, з температурою -7°…-5°C. 

Центральні регіони, зокрема Дніпро, отримають морозний, проте ясний день. Температура тут коливатиметься від -5° до -3°C. 

У південних регіонах погода буде значно м’якшою, ніж на решті території України. В Одесі та Сімферополі термометри покажуть від 0° до +2°C, опади не прогнозуються.

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Загалом погода в Україні залишатиметься зимовою, але без різких змін. Найближчими днями можливе подальше зниження температури, особливо у східних і північних областях. Тому водіям та пішоходам варто бути обережними через можливу ожеледицю.

Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад17.02.25, 13:56 • 24016 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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