Прогноз погоди в Україні: де очікується сніг та які температурні сюрпризи чекають

Україна готується до чергового зимового дня з прохолодною температурою та локальними опадами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, погода 19 лютого буде переважно хмарною, проте без значних атмосферних коливань.

На півночі та заході країни варто бути готовими до невеликого снігу. У Києві температура коливатиметься від -3° до -1°C, очікується хмарна погода з періодичним снігом. Львів'ян також чекає сніжний ранок, температура в межах 0°…-2°C.

У східних областях буде холодніше, але опади не прогнозуються. У Харкові та Бахмуті очікується мінлива хмарність з температурою -6°…-4°C. Донецьк і Луганськ матимуть схожу ситуацію – прохолодно, сухо, з температурою -7°…-5°C.

Центральні регіони, зокрема Дніпро, отримають морозний, проте ясний день. Температура тут коливатиметься від -5° до -3°C.

У південних регіонах погода буде значно м’якшою, ніж на решті території України. В Одесі та Сімферополі термометри покажуть від 0° до +2°C, опади не прогнозуються.

Загалом погода в Україні залишатиметься зимовою, але без різких змін. Найближчими днями можливе подальше зниження температури, особливо у східних і північних областях. Тому водіям та пішоходам варто бути обережними через можливу ожеледицю.

Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад