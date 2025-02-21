Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C
Киев • УНН
В Украине 21 февраля ожидается холодная погода с температурой от -6° до -1°C и переменной облачностью. На востоке и юге возможен небольшой снег, остальная территория - без осадков.
21 февраля Украину ожидает холодная и облачная погода. На большей части территории страны будет переменная облачность, но без осадков. Температуры днем будут колебаться в пределах -6°...-4°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Киеве и на востоке страны, в частности в Харькове, будет немного холоднее, с температурами от -6° до -4°C, без осадков. Во Львове и Днепре температура составит от -5° до -3°C, также без значительных дождей или снега. Одесса и Луганск испытают похожие условия, с температурой от -3° до -1°C.
Зато на востоке и юге страны, включая Донецк, Симферополь и Мелитополь, на короткое время возможен небольшой снег. Температуры в этих городах не будут превышать +1°C, что добавит определенного холода ко дню. В то же время на юг в Одесскую и Николаевскую области ожидается более сухая и ясная погода, без осадков.
В общем, это будет типичный зимний день для Украины: переменная облачность, без сильных осадков, но с ощутимым холодом.
Морозная погода еще задержится, прогноз по потеплению не изменился - синоптик19.02.25, 13:32 • 104732 просмотра