Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C

21 лютого Україну очікує холодна та хмарна погода. На більшій частині території країни буде мінлива хмарність, але без опадів. Температури вдень коливатимуться в межах -6°…-4°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві та на сході країни, зокрема в Харкові, буде трохи холодніше, з температурами від -6° до -4°C, без опадів. У Львові та Дніпрі температура становитиме від -5° до -3°C, також без значних дощів або снігу. Одеса та Луганськ зазнають схожі умови, з температурою від -3° до -1°C.

Натомість на сході та південь країни, включаючи Донецьк, Сімферополь і Мелітополь, на короткий час можливий невеликий сніг. Температури в цих містах не перевищуватимуть +1°C, що додасть певного холоду до дня. Водночас на південь в Одеську та Миколаївську області очікується більш суха та ясна погода, без опадів.

Загалом, це буде типовий зимовий день для України: мінлива хмарність, без сильних опадів, але з відчутним холодом.

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