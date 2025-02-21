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05:23 • 16411 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123063 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182929 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147325 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138822 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117357 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108000 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142141 перегляди

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Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C

Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C

Київ • УНН

 • 34488 перегляди

В Україні 21 лютого очікується холодна погода з температурою від -6° до -1°C та мінливою хмарністю. На сході та півдні можливий невеликий сніг, решта території - без опадів.

21 лютого Україну очікує холодна та хмарна погода. На більшій частині території країни буде мінлива хмарність, але без опадів. Температури вдень коливатимуться в межах -6°…-4°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві та на сході країни, зокрема в Харкові, буде трохи холодніше, з температурами від -6° до -4°C, без опадів. У Львові та Дніпрі температура становитиме від -5° до -3°C, також без значних дощів або снігу. Одеса та Луганськ зазнають схожі умови, з температурою від -3° до -1°C.

Натомість на сході та південь країни, включаючи Донецьк, Сімферополь і Мелітополь, на короткий час можливий невеликий сніг. Температури в цих містах не перевищуватимуть +1°C, що додасть певного холоду до дня. Водночас на південь в Одеську та Миколаївську області очікується більш суха та ясна погода, без опадів.

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Загалом, це буде типовий зимовий день для України: мінлива хмарність, без сильних опадів, але з відчутним холодом.

Морозна погода ще затримається, прогноз по потеплінню не змінився - синоптикиня19.02.25, 13:32 • 104923 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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